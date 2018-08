Auswahl steht fest

Anzeige

Jüdische Familiengeschichte

Das gilt auch für Maxim Biller, der mit „Sechs Koffer“ eine jüdische Familiengeschichte vorgelegt hat, die ihm begeisterte Kritiken in den Feuilletons einbrachte. Auch Nino Haratischwili („Die Katze und der General“) oder die Schweizer Newcomerin Gianna Molinari mit ihrem Debüt („Hier ist noch alles möglich“) sind Kandidatinnen für die sechs Titel umfassende Shortlist. Diese wird am 11. September veröffentlicht, bevor am 8. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse der Sieger verkündet wird. dpa

