Auszeichnung für Würzburger Monteverdichor

Der Monteverdichor Würzburg wird mit dem Bayerischen Staatspreis für Musik ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit die innovativen Programmkonzepte und die musikalischen Leistungen des Monteverdichors Würzburg unter der Leitung von Dirigent Professor Matthias Beckert. Kunstminister Bernd Sibler überreicht den Bayerischen Staatspreis für Musik am 23. November im Cuvilliés-Theater in München. Insgesamt fünf Musikensembles und Solisten wird diese hohe Auszeichnung 2020 verliehen, die das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst bereits zum vierten Mal vergibt.

Der Monteverdichor Würzburg und das Bläserensemble Gloria Brass erhalten den mit jeweils 3000 Euro dotierten Preis in der Kategorie „Laienmusik“. In der Kategorie „Professionelles Musizieren“ wird die Arbeit der Bamberger Symphoniker gewürdigt. Weitere Preisträger sind der Tubist Andreas Martin Hofmeir und die Geigerin Ana Chumachenco. Bernd Sibler betonte bei der Bekanntgabe der Staatspreisträger die Bedeutung der Auszeichnung zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch als Anerkennung und Wertschätzung von Kunst und Kultur in Bayern. Bild: Monteverdichor

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.05.2020