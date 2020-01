Zwei deutsche Beat-Helden der 60er

Ein Abend, zwei Bands. Wenn The Rattles und The Lords zusammentreffen, werden die 1960er Jahre wieder zum Leben erweckt – authentisch wie nie zuvor. Sie beide gelten als die Urväter der deutschen Rockszene und sind dort bereits seit Jahrzehnten eine musikalische Bereicherung. Sicher auch am Freitag, 2. Oktober, wenn die beiden Bands in die Würzburger Posthalle kommen. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Angefangen hat für The Rattles alles auf dem Hamburger Kiez. Dort trafen sie die jungen Beatles und waren sofort von deren handgemachter „Beatmusik“ begeistert. Inspiriert von ihren großen Idolen fingen The Rattles begeistert an, eigene Songs zu komponieren und Konzerte zu spielen. Sie gewannen mehrere Auszeichnungen, tourten mit den Rolling Stones.. Als persönlicher Höhepunkt der Rattles folgte dann 1966 die Tournee mit ihren Vorbildern, den Beatles. Wer auf die 60 zugeht, neigt bisweilen zu nostalgischen Anwandlungen. Nicht so The Lords, in den 1960er Jahren die Beatband Nr.1 in Deutschland. Die „dienstälteste Rockband der Welt“ lässt nicht nur die guten alten Zeiten aufleben, sondern verbreitet auch eine sehr individuelle musikalische Botschaft.

