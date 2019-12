Authentische Berichte

Knastausbrüche, Frühstücksbleche, Grimme-Preis. Seinen schier unglaublichen Weg vom Heroin-Junkie zum gefeierten Autor zeichnet $ick in der ausverkauften Alten Feuerwache einem neugierigen Publikum nach. Der Anfang der Bühnenfassung seines Buches „Shore, Stein, Papier“ klingt zunächst wie sein Ende. Mit knapp 18 wird er in die JVA Hameln gebracht, obdachlos, kriminell und auf 5 Gramm Shore – also Heroin – täglich. Was folgt, ist ein kalter Entzug, „der schlimmste in meinem Leben.“ Es wird nicht seine einzige Entgiftung bleiben und nicht sein letzter Besuch im Knast.

Rausch und Kriminalität

Zwischen zwei an Gefängnismauern erinnernden Bühnenaufstellern („habe ich selbst gebaut“) steht er da, sieben Jahre clean, Jeans, Shirt, Flammen auf den rechten Arm tätowiert, und erzählt von der gleichermaßen faszinierenden wie erschreckenden Halbwelt. Eine Lesung, so lautet direkt die Ansage, wird das nicht. Ein einziges Kapitel trägt er aus dem Buch vor, den Rest erzählt er frei Schnauze von Drogenrausch und Beschaffungskriminalität. Deutschland ganz unten.

2012 ändert sich das Leben des nur als $ick bekannten Mannes. Frisch aus dem Entzug, beginnt er seine Geschichte auf Youtube zu erzählen, mehr als 380 Folgen lang redet er sich alles von der Seele. „Ich bin vor der Kamera gesundet“, resümiert der knapp 50-Jährige an diesem Abend. Das authentische und offene Format erhielt drei Jahre später den Grimme Online-Award.

Doch die Ernsthaftigkeit, mit der er in der Serie von dem Kreislauf aus Rausch, Therapie, Rückfall erzählt, sie ist hier kaum zu hören. Was im Programm fehlt, ist der harte Stoff. Heroin. Erzählungen über das Leben in der Szene, über versiffte Toiletten und zerstochene Venen. Das Bühnenprogramm ist im Gegensatz zu Serie und Buch Entertainment, der Fokus liegt auf Spaß – „richtig mies dreckigem Straßenspaß“. afs

