Autokinos wohl erst ab Ende Mai

Die Pläne für das Mannheimer Auto-Kino-Projekt CARStival auf dem Maimarkt und dem Neuen Messplatz stocken: „Vom Programm und der Technik her könnten wir nächste Woche loslegen, aber die Bundesnetzagentur hat so viele Anfragen für die nötigen UKW-Frequenzen, dass sie nicht hinterherkommt“, sagte Kai Kemper, der mit seiner Agentur GO7 als Veranstalter des Film- und Live-Kulturangebots auftritt, am Montag auf Nachfrage.

Die Lage sei in Mannheim besonders kompliziert, weil sich in der Quadratestadt Radiosender aus drei Bundesländern überschneiden. „Dazu kommt der Flughafen, der auch Frequenzen belegt“, so Kemper. Er war von einem Start der Autokinos Mitte bis Ende Mai ausgegangen (wie berichtet). „Jetzt rechnen wir eher mit Ende Mai, für 1. Juni haben wir schon eine Option für einen prominenten Live-Act, aber dazu können wir noch nichts Konkreteres verraten“, sagte Kemper. Dass in Umlandgemeinden wie Viernheim, Worms, Bensheim, Hockenheim oder Speyer die Autokinos teilweise schon Anfang des kommenden Monats den Spielbetrieb aufnehmen, stört ihn nicht: „Unser Konzept mit Bühne für regionale Live-Kultur gibt es in der Form ja sonst nicht. Und vielleicht kann man etwas lernen, wenn es irgendwo Anlaufschwierigkeiten gibt – zum Beispiel mit Blick auf Anwohnerbeschwerden“, sagt Kemper mit Bezug auf Kritik am Standort Neuer Messplatz. Anwohnervertreter hatten beklagt, vorher nicht informiert worden zu sein und fürchten Lärmbelästigung sowie mehr Verkehr.

Antragsflut bei Bundesnetzagentur

Durch die Auflagen in der Corona-Krise werden Autokinos zur letzten Bastion der Live-Unterhaltung. Die für die Vergabe von UKW-Frequenzen (mit denen der Bühnensound auf die Autoradios der Besucher übertragen wird) zuständige Bundesnetzagentur verzeichnet eine Rekordnachfrage: Seit 1. März seien 64 Frequenzen erteilt worden, davon elf in Baden-Württemberg und drei in Rheinland-Pfalz, teilt die Bonner Behörde auf Anfrage mit. Vor der Corona-Krise seien nur vereinzelt Anträge für Autokinos eingegangen, zahlreiche weitere lägen vor, auch von Musikfestivals, und würden zügig bearbeitet, so Sprecher Fiete Wulff. jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.04.2020