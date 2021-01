Autor gibt seinem Affen Zucker

„Wie sollte sie ihm mit weniger als zehn Sätzen erklären, was sie in nasser Unterwäsche in seiner verwüsteten Küche zu suchen hatte?“ Diese Frage ist überaus berechtigt, denn irgendwie ist er ihr Chef. Zwar behandelt Dr. Moncrief sie vor allem herablassend und besitzergreifend, doch diese Situation ist mindestens verfänglich. Also fällt Aimee nichts weiter ein als: „Es … es tut mir leid“. Da sind die Ereignisse im neuen Roman von T. C. Boyle schon weit vorangeschritten in Richtung Hoffnungslosigkeit. Und wie immer hat auch der kalifornische Großautor weit mehr als zehn Sätze gebraucht, um die auf eine immer wieder nur vorläufige Spitze getriebenen Ereignisse zu erklären.

Eine nicht besonders ambitionierte Studentin war Aimee am Beginn des Buches, 21 Jahre alt, hübsch, sanft und schüchtern. Sie isst nichts sonderlich Gesundes, versackt schon mal vor Sitcoms und Gameshows, lässt ihr Studium der Frühpädagogik so dahindümpeln, weil sie im Kern einen Beruf ohne Menschenkontakt favorisiert, wobei sie wie kleine Stiche das Heimweh ereilt. Einen Freund hat sie nicht, weil erste zaghafte Versuche in diese Richtung nicht zu mehr ermutigten.

Zuneigung auf den ersten Blick

Nun sieht sie diesen wirklich drolligen Schimpansen im Fernsehen und hat plötzlich ein Ziel vor den Augen, zumal Professor Guy Schermerhorn, der den mit Latzhose und Polohemd noch menschenähnlicher Gemachten betreut, eine studentische Hilfskraft für seinen Sam sucht. Beim Bewerbungsgespräch dann muss sie nicht viel sagen. Es ist, als würde man einen Stecker in die Steckdose stecken, als sie den zwei Jahre alten und wie ein Kind ohne Käfig und Artgenossen aufgezogenen Affen sieht. Fortan wird sie wissen, was sie zu tun hat. Wäre der Hilfe suchende Psychologie-Gelehrte im richtigen Leben keine solche Schnarchnase, würde es ihm mit der gut zehn Jahre jüngeren Aimee auch so ergehen.

Aber weil in diesem Roman leider alles in Richtung Vorhersehbarkeit abschnurrt, liegt sie doch irgendwann neben ihm im Bett. Viel lieber jedoch doziert er wild in der Gegend herum, am liebsten über den Spracherwerb durch Primaten. Bekommen hat er seinen Sam von Dr. Moncrief von der Universität in Iowa. Der ist ein klischeeböser Affendiktator in den Fünfzigern mit rasiertem Schädel, schneidender Stimme und schwarzer Augenklappe, der genau um den Forschungskreislauf weiß: Gelder akquirieren, Wissen anhäufen und vielleicht publizieren. In dieser Wissenschaftsmühle setzt er auf sein Schimpansenprojekt, bis andere Wissenschaftler alles anders sehen und der Trend sich so sehr wandelt, dass sich die Chomsky-Jünger sogar lustig machen über ihn. Da sitzt er nun auf den Kosten für seine vierzig Affen und weiß nicht weiter.

Mit einem davon, eben diesem Sam, haben sich extern in Kalifornien die Dinge so sehr verselbstständigt, dass Guy und seine Mitarbeiter ihr eigenes Süppchen kochen und ihren Affen nicht mehr hergeben wollen. Aimee hat sich regelrecht verliebt in ihren Forschungsgegenstand und flieht mit ihm in einen Trailerpark in Arizona. Dort, auf den Wegen dorthin und auch anderswo läuft manches aus dem Ruder. Sam ist mal der Süße und mal das Biest, Moncrief tut immer, was er will, Guy ist nur noch selten da, Aimee arbeitet sogar in der Höhle des Löwen gegen Tierversuche an, weil sie nur noch für ihren Affen da ist, und Boyle war schon um Längen besser mit früheren Romanen.

Diesmal gibt er seinem Affen Zucker. Der zeigt seiner Begleiterin mit immer neuen Gebärden, wie gut er sie versteht. Und umgekehrt. „Er ist ein Kind wie jedes andere“, beharrt sie auch noch, als die Spracherwerbsforschung lange aus der Mode ist. T. C. Boyle, der Warner, dem Fragen unseres Umgangs mit dem uns Umgebenden immer wichtiger werden, steht so sehr auf ihrer Seite, dass er dem Affen sogar alternierend immer wieder eigene Kapitel einräumt, in denen der über sein Geworfensein in die Welt sinniert.

Spätestens hier schießt der Text zu weit übers Ziel hinaus. Er dockt an bei Tarzan und dem „Planet der Affen“, banalisiert Kafka oder auch Coetzees „Elizabeth Costello“ und fügt dem vor allem Klischees hinzu.

