Autor T. C. Boyle schreibt über die Droge LSD

Fitz hatte sich langsam hineingesteigert. Als er noch Schulpsychologe war in einer Kleinstadt waren ein Glas Brandy und ein Bier das Äußerste gewesen. Dann aber war er in den Wissenschaftsbetrieb eingestiegen. Es folgenreich zu nennen, dass in Harvard ausgerechnet Timothy Leary (1920-1996) sein Doktorvater wurde, wäre eine maßlose Untertreibung. Schon bald wurden Veränderungen an Fitz

...