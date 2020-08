Autoren lesen live

Trotz Corona gibt es wieder einen „Literarischen Herbst“ in der evangelischen Stadtkirche Darmstadt. Vom 2. bis 30. Oktober seien dort acht Lesungen mit namhaften Autoren wie Zsuzsa Bánk, Anna Katharina Hahn und Michael Kleeberg geplant, teilte Pfarrer Karsten Gollnow am Freitag mit. Hinzu komme am 4. November ein „Lyrik & Jazz“-Abend mit der Inderin Sujata Bhatt und Büchner-Preisträger Jan Wagner, dem Übersetzer ihrer Gedichte.

Zum Auftakt liest Abbas Khider am Freitag, 2. Oktober, aus seinem neuen Roman „Palast der Miserablen“. Er erzählt die Geschichte eines Jungen aus den Slums der irakischen Hauptstadt. „Sterben im Sommer“ hat Zsuzsa Bánk ihren neuen Roman betitelt, in dem sie den Abschied von ihrem Vater verarbeitet. Am Dienstag, 6. Oktober, wird sie in Darmstadt daraus lesen. Anna Katharina Hahn, geboren 1970, gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen ihrer Generation. Am Sonntag, 11. Oktober, wird sie mit ihrem Familienroman „Aus und davon“ zu Gast sein. Ilija Trojanow stellt am 13. Oktober seinen neuen Roman „Doppelte Spur“ vor. Er handelt von einem investigativen Journalisten. dpa

