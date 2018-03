Avantgarde der Schatten rockt zum 30.

Anzeige

Eingebettet in diese Retrospektive sind indes auch Nebenprojekte der beiden Musiker: So präsentiert Veljanov mit charakteristisch sonorem Bariton einige Songs seiner Solo-Alben; Horn stellt zusammen mit der formidablen Sopranistin Sabine Lutzenberger sein Mittelalter-Elektronik-Duo Helium Vola vor, mit „Selig“ etwa, das unbedingt zu den Höhepunkten des Konzertes gerechnet werden muss. Dessen finale Zugabe bildet die ultimative Lakaien-Hymne „Love Me To The End“ – gefolgt von stürmischem Applaus für einen großartigen Abend.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.02.2018

