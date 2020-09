Avantgarde ohne Dogma

Im Jungbusch, soweit bekannt, geht es in mancherlei Hinsicht oft schräg zu. Und das durchaus auch im besten Sinne. Mannheims Stadtgalerie Port25 und das Künstlerhaus Zeitraumexit kooperieren hier in Sachen spartenübergreifender Kunst schon länger – auch in der Klangkunstreihe Elektrosmog, die ungewöhnliche, experimentelle Musik vorstellen möchte, ohne dabei akademisch oder gar dogmatisch aufzutreten.

Für Donnerstag, 24. September steht nun in der Elektrosmog-Reihe eine Aufführung mit der deutsch-polnischen Klangtüftlerin und Perkussionistin Kasia Kadlubowska an.

Die Klangarbeiten der in Mannheim lebenden Musikerin reichen nach Einschätzung des Veranstalters von Neuer Musik bis zu Avantgardepop, umfassten aber auch improvisierte Musik sowie Klanglandschaften und modifizierte Klangobjekte. rcl

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020