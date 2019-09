Bacht schafft Hirnareale voller Eisenwaren

Michael Bacht ist Bildhauer, Installations- und Objektkünstler. Einer, der Experimente wagt, einer der stillen und leisen Art. Ein Denker. Ein Philosoph. Im Juli hat das Kurpfälzische Museum in Heidelberg eine Ausstellung mit seinen Werken eröffnet, und jetzt wird die Schau „Retrospektive Michael Bacht“ abgebaut. Zuvor kommt noch eine Gruppe Studierender, die in Heidelberg einen Sprachkurs in

...