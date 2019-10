Badesalz auf Himmelfahrtskommando

Mannheim.Das urhessische Comedy-Duo Badesalz könnte sein Geld inzwischen auch mit Unternehmensberatung verdienen. Denn in drei ihrer vier letzten Programme geht es darum, neue Geschäftsideen für etwas randständige Betriebe zu entwickeln. Auf den Musikladen in „Dugi Otok“ (2007) und das Ausflugslokal in „Dö Chefs!“ (2014) folgt jetzt ein Himmelfahrtskommando: In „Kaksi Dudes“ (Finnisch für zwei Typen)

