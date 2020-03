Bärfuss liest aus seinem neuen Buch

Der Schweizer Autor Lukas Bärfuss, der im letzten Jahr mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wurde, ist am Mittwoch, 25. März, um 19.30 Uhr zu Gast bei „Literatur im Schloss“. Im Gespräch mit Katrin Schumacher, der Literaturchefin des MDR, stellt er sein jüngstes Buch „Malinois“ im Deutschordensmuseum vor und spricht über sein Werk.

In seinem ersten Erzählungsband zeichnet Lukas Bärfuss eine irritierende Kartographie der Passionen. Die Fluchtpunkte in den Erzählungen von Lukas Bärfuss sind die Liebe und das Begehren.

Sinnlich und analytisch

Objekt der Obsession kann dabei der Schwager sein, in den sich ein Mann verliebt. Oder die eigene, längst verstorbene Mutter, nach der sich ein Dramatiker sehnt und um die er trauert. Aber nicht nur Menschen können im Zentrum der Begierde stehen: So vergräbt einer der Protagonisten eine Alfa Romeo Giulia in seinem Garten.

In zugleich sinnlicher als auch analytischer Sprache erzählt Lukas Bärfuss von Menschen, die aus den Routinen des Alltags herausgerissen werden. „Dort wo er lakonisch und zugleich sehr genau den Zusammenbruch des Eingeübten beschreibt, dort wo die kleinen Lügen im Alltag menschliche Abgründe offenbaren und die hilflose Einsamkeit hinter der gesellschaftlichen Fassade aufscheint, da gelingt Lukas Bärfuss in seinen Erzählungen das, wofür er zurecht verehrt und ausgezeichnet wird“, lobte Cornelius Wüllenkemper in seiner Besprechung für den Deutschlandfunk. Und Ulrich Rüdenauer bemerkte im SWR: „Lukas Bärfuss setzt seine Erkundung der Alltagsverwirrungen in unseren modernen Lebensverhältnissen mit diesen Texten fort: „Malinois“ - das sind Miniaturen des Verlorengehens, gerade in jenen Momenten, in denen man etwas sucht.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020