Bahn für Bahn

Kaum schwingt man sich ins kühlende Becken, scheint alles vergeben. Die erste Bahn bringt die ersehnte Entspannung. Der verkrampfte Rücken lockert sich. So schlecht ist es hier gar nicht – bis ein Halbwüchsiger mit einem phänomenalen Rückenklatscher, der das Schwimmbecken um die Hälfte seines Wasserstands erleichtert, einen unter sich begräbt. Denn Ausweichen ist unmöglich, weil tratschende Seniorinnen die gesamte Bahn blockieren. „Hierher komme ich nie wieder“, denkt man sich – und steht an einem heißen Tag im nächsten Sommer wieder in der Schlange vor dem Kassenhäuschen. Celine Koffka

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.07.2018