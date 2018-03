Ballett der rosa Vögel

Anzeige

Ein Braunbär, der sich genüsslich an einem Baumstamm den Rücken massiert, Hunderte von Flamingos, die Ballett zu tanzen scheinen und der Kampf um Leben und Tod zwischen Löwen und Giraffe in der Wüste: Auf der ganzen Welt haben Filmteams der BBC vier Jahre lang faszinierende Bilder eingefangen. Würde man das so gewonnene Filmmaterial auf CD brennen, bräuchte man 85 000 Stück davon. Eine winzige Auswahl davon bietet „Planet Erde II: eine Erde viele Welten“. Die Show hat am Montagabend in der Mannheimer SAP-Arena Tausende Zuschauer in Bann gehalten.

Mit launigen Kommentaren und interessanten Details führte TV-Moderator Dirk Steffens durch den Abend, die Naturfilme selbst liefen unkommentiert. Begleitet wurden sie vom 80-köpfigen Prager Stadtorchester unter der Leitung von Matthew Freeman. Sein Blick richtete sich konzentriert nicht nur auf die Notenblätter vor ihm, sondern auch auf das Display des Minicomputers, das direkt daneben positioniert war. Und so passten denn auch Paukenschläge, Geigensolo oder Flötenton exakt zur Dramaturgie der Filmsequenzen. Die Musik hatte der in Frankfurt geborene Oscar-Preisträger Hans Zimmer gemeinsam mit Jacob Shea und Jasha Klebe geschrieben. Zimmer hat bereits Musik für über 120 Filme komponiert – die bekanntesten sind „Der König der Löwen“, „Twelve Years A Slave“, „Inception“, „Gladiator“, „The Dark Knight“ und „Fluch der Karibik 2“.

„Planet Erde II“ und Naturfilmer Dirk Steffens Dirk Steffens (l.) moderiert, Matthew Freeman (r.) dirigiert. Die mehrfach ausgezeichnete BBC-Dokumentarfilmreihe „Planet Earth“ („Planet Erde“, im Kino als „Unsere Erde“, lief 2006 und 2007 erfolgreich in der ARD. 2015 und 2016 gastierte eine von ARD-Moderator Max Moor begleitete Live-Version mit Orchester in der Mannheimer SAP Arena. Von November bis Dezember 2016 lief in der BBC eine sechsteilige Fortsetzung der Serie unter dem Titel „Planet Earth II“. Anfang 2017 wurde die Serie unter dem Titel „Eine Erde – viele Welten“ im Rahmen der Reihe „Terra X“ im ZDF ausgestrahlt. Der Naturfilmer und TV-Moderator Dirk Steffens, Jahrgang 1967, arbeitete nach dem Besuch der Kölner Journalistenschule für Deutschlandfunk, SWR und VOX. Seit 2008 moderiert er für das ZDF die „Terra X“-Reihe „Faszination Erde“. Für die Live-Show „Planet Erde II“ übernahm er von Moor die Moderation. jpk

Publikum leidet mit

Während die Naturszenen über die neun Tonnen schwere LED-Leinwand flimmerten, herrscht gebanntes Schweigen. Dass das Publikum doch vollends bei der Sache ist, zeigt sich an den erleichterten Reaktionen, nachdem sich eine Wasserechse auf ihrem gefährlichen Weg an hungrigen Schlangen vorbei in Sicherheit gebracht hat.