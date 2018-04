Ballett trifft Breakdance

Anzeige

Große Neugier wohnt dieser Begegnung der Bewegungen und Körper inne: den Händen, die forschend über das rechteckige Bühnenelement tasten, das die beiden Tänzer zunächst verdeckt. Dann: den Beinen von Jonas Frey, die mit dem Oberkörper von Michelle Cheung zu einer Einheit zu verschmelzen scheinen. Die Gliedmaßen des einen verlängern die der anderen; mal schwimmt Cheung scheinbar schwerelos im Bühnenraum des Mannheimer Eintanzhauses, mal zitiert Frey Breakdance-Figuren.

Atmosphärisch dichte Musik

Frey kommt vom Hip-Hop, Cheung vom Ballett. Im von Éric Trottier choreografierten Familienstück „KnockKnock“ (KlopfKlopf) des La_Trottier Dance Collectives treffen sie aufeinander, um Gemeinsamkeiten ihrer Tanz- und Körpersprachen zu ergründen – was mit Grazie, Witz, Herz und viel Fantasie geschieht. Das erwähnte Bühnenelement lässt sich hierbei auf- und in verschiedene Richtungen klappen, ist Paravent und Verbindungsportal in einem. Ebenso schwingt die Musik von Steffen Dix in verschiedene Richtungen, klingt als warme, in mechanische Beats aufgelöste Bläserwirbel, asiatisch inspirierte Pizzicato-Klänge, Elektro-Pop, Smooth Jazz. Eine knappe halbe Stunde dauert das Stück, das bei einem von der TanzSzene Baden-Württemberg initiierten Projekt unter dem Titel „All You Can Dance“ entstand. Ein feiner Ersatz für das ursprünglich anberaumte, wegen Krankheit entfallene Kindertanzstück „Special Pierre“ des Nostos Tanztheaters, das nun am 8. Juli im Eintanzhaus aufgeführt werden soll.