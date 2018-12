Bamberger Symphonikergastieren

Das Jahr 2019 steht im Zeichen des 70-jährigen Bestehens der beliebten und erfolgreichen Reihe „Amorbacher Abteikonzerte“ in der Fürstlichen Abteikirche. Strahlender Trompetenglanz, wirbelnde Paukenklänge und die großartige Stumm-Orgel begrüßen das neue Jahr 2019 am 1. Januar um 16 Uhr festlich. Das Trompetenensemble der Bamberger Symphoniker kommt seit über zehn Jahren traditionell zu Neujahr in die Abteikirche, um gemeinsam mit dem Bamberger Domorganisten Professor Markus Willinger das Publikum zu berühren und zu begeistern.

Hochkarätiges Ensemble

Die sechs Musiker des hochkarätigen Ensembles präsentieren in ihrem Programm die faszinierenden Klangmöglichkeiten im vielseitigen Wechselspiel: vier Trompeten, Pauken und Orgel versprechen ein spannendes Konzertprogramm.

Im Zentrum stehen von Lutz Randow, dem künstlerischen Leiter und Solotrompeter der Bamberger Symphoniker, drei zentrale Themenblöcke: eine mehrsätzige „Serenada“ des mährischen Barockkomponisten Pavel Josef Vejvanovsk, eine Suite für vier Trompeten, Pauke und Orgel von Henry Purcell sowie zum krönenden Abschluss Chöre und Arien aus der Kantate „Erschallet ihr Lieder“ von Johann Sebastian Bach.

Drei Themenblöcke

Umschmückt werden die drei großen Themenschwerpunkte durch ausgewählte Choralvorspiele von Johann Sebastian Bach und Dieterich Buxtehude. Virtuose Brillanz und lyrische Tongebung sind die wichtigsten Markenzeichen des hochkarätigen Ensembles, zusammengesetzt aus Spitzenvertretern ihres Fachs, wie es weiter in der Ankündigung des Veranstalters heißt.

Originalkompositionen erklingen im Wechsel mit exklusiven Bearbeitungen in der Fürstlichen Abteikirche Amorbach, ein Termin, der für Kenner und Freunde des barocken Trompetenglanzes mittlerweile zu einer guten Tradition geworden ist.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018