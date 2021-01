Bambusfahrrad und Acrylbild als digitales Duo

Das Ausstellungsgebäude ist von grünen Bäumen umringt, es steht auf einer Insel mitten auf offener, blauer See. Moment, befinden wir uns auf einer coronafreien Insel? Nein, wir sind im digitalen Raum. Aber eigentlich wäre die Ausstellung „Paintings & Bikes“ (deutsch: Malereien und Fahrräder) in der Galerie der Tulla-Realschule, zentral in Mannheim, zu sehen. Durch die Pandemie können Besucher,

