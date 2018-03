BAP-Sänger Niedecken lobt die Popakademie

Anzeige

Mannheim (dpa) - BAP-Sänger Wolfgang Niedecken (67) sieht die vor 15 Jahren gegründete Popakademie in Mannheim als zeitgemäßen und professionellen Einstieg in die Musikbranche.

«Meine Tochter Jojo hat in Mannheim Popbusiness studiert und ihre Bachelorarbeit soeben mit einer sehr guten Note zurückbekommen. Mittlerweile ist sie im Beruf, sie arbeitet in Berlin in einem Management», sagte Niedecken der Deutschen Presse-Agentur in Mannheim. Auch BAP-Schlagzeuger Sönke Reich habe in Mannheim studiert. «Ich habe in der Popakademie einmal die Gesangsspur für einen Benefiz-Song aufgenommen und gemerkt, wie professionell es da zugeht. Das hat mich sehr beeindruckt.»

Die Popakademie war am 1. April 2003 mit einer Vertragsunterzeichnung gegründet worden und ist eine Einrichtung der Stadt Mannheim und des Landes Baden-Württemberg. Sie arbeitet als Hochschuleinrichtung und Kompetenzzentrum für die Branche. Sein 15-jähriges Bestehen will das Musikhaus der nordbadischen Stadt offiziell im Juli feiern.