Barenboim in Australien gefeiert

Mit einem Konzert in Sydney hat die Staatskapelle Berlin mit Chefdirigent Daniel Barenboim eine Gastspielreise nach China und Australien beendet. Das Orchester spielte in der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) im legendären Opernhaus der australischen Metropole das letzte von drei Konzerten, wie die Staatsoper mitteilte. Das Publikum sei von dem Auftritt begeistert gewesen. Auch in den Medien gab es viel Lob. Die Zeitung „The Australian“ würdigte unter anderem „die herausragenden klangliche Qualität“ des Orchesters. Auf dem Programm der Tournee standen unter anderem alle vier Brahms-Sinfonien sowie Franz Schuberts Sinfonie Nr. 8. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018