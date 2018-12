Barenboim in sechs Kinos

Das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker mit Daniel Barenboim (Bild) am Pult wird in diesem Jahr in 250 Kinos live übertragen (wir berichteten). Darunter sind sechs Lichtspielhäuser in der Metropolregion Rhein-Neckar, die das Konzert am 31. Dezember um 17 Uhr zeigen: das Mannheimer Cineplex, das Ludwigshafener Cinestar, in Frankenthal die Lux Kinos, in Limburgerhof das Capitol, in Neustadt/Weinstraße das Roxy Kino und die Landauer Filmwelt.

Einblick in Probenprozess

Barenboim wird dabei auch als Pianist auftreten – in Mozarts Klavierkonzert D-Dur, dem „Krönungskonzert“. Auf dem Programm stehen außerdem Werke von Maurice Ravel, darunter zum Abschluss sein Boléro, wie die Philharmoniker mitteilten. Zusätzlich zu der Konzertübertragung werden Interviews und Einblicke in die Arbeit der Berliner Philharmoniker geboten. Barenboim und das Orchester verbindet eine lange künstlerische Zusammenarbeit. Sein Debüt als Solist bei den Philharmonikern gab er im Juni 1964 mit 21 Jahren, seinen Einstand als Dirigent im Juni 1969. dpa/gespi (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.12.2018