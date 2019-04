Barfuß in Rio

Wenn Andreas Martin Hofmeir von „Jäääz“ redet, dehnt er das Wort gemütlich in die Länge, und auch sonst verkleidet er sich gern als bodenständig rustikaler Bajuware, der die Tuba barfuß bläst. Sogar in Mannheim. Hofmeirs Karriere zeigt aber, wie ungeheuer umtriebig er ist: In Salzburg hat er sich zum E-Musik-Professor hochgearbeitet, doch Jazz und Neue Volksmusik beherrscht er ebenfalls. Genauso wie das oft in Richtung Kabarett geschärfte Entertainment.

Seine zahlreichen Talente kollidieren fast ein bisschen. Auch im gut besuchten Capitol, wo seine Ansagen bisweilen länger als die Stücke sind. Eine „Brazilian Night“ ist angekündigt, der nur scheinbar provinzielle und in Wahrheit polyglotte Hofmeir kennt sich mit derlei bestens aus. Wie selbst die „Holledauer Sitz-Samba“ beweist. In seiner vierköpfigen Band gibt ihm Tim Allhoffs spritziges, glasklar phrasierendes Klavier viel Zunder, das ergänzt sich prächtig mit der weichen, cremig melodiösen Tuba. Zweite Zugabe ist das berühmte „Girl From Ipanema“, inklusive eines serienmäßig eingebauten Po-Wacklers, wie Hofmeir erläutert. Das geht also wieder mehr in Richtung Jux und Kabarett. HGF

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019