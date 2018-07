Barocktheater im Barockrahmen

Anzeige

Aber auch vor Flavia, der Frau seines Freundes Lepido, eines Volkstribuns, macht er nicht Halt. Cella, der Tochter seines Statthalters, die seinen Gegenspieler Claudio, einen römischen Edelmann, liebt, stellt er ebenso nach. Dennoch gestehen sich Silla und Metella am Ende ihre gegenseitige Liebe und sie rettet ihn, nachdem sein Schiff bei einem Seesturm gekentert war. Zum guten Schluss bittet Silla den Gott Mars vor dem Kapitol in Rom um Vergebung, legt alle seine Ämter nieder und aus Celia und Claudio wird ein Paar. Das ist die Geschichte in groben Zügen erzählt. Musikalisch enthält „Lucio Cornelio Silla“ schöne, wohlklingende Passagen und hörenswerte Arien. Den orchestralen Part übernimmt in Ludwigsburg das „Ensemble 1700“, ein 2002 von der Blockflötistin Dorothee Oberlinger gegründeter Klangkörper, der sich mit seinen historisch informierten Interpretationen besonders der europäischen Kammermusik des 17. und 18. Jahrhunderts annimmt. Mit ihrem ebenso einfühlsamen wie ausdrucksstarken Dirigat bringt Dorothee Oberlinger, seit 2004 Professorin am Mozarteum in Salzburg, wo sie seit 2008 auch das Institut für Alte Musik leitet, Händels Komposition adäquat zum Klingen, wobei sie besonders auf die differenzierte musikalische Charakterisierung der handelnden Personen Wert legt.

Für die Ausstattung zeichnet der Designer, Grafiker und Fotograf Johannes Ritter verantwortlich. Er kleidet die Akteure im barocken und antikisierenden Stil, wobei einerseits Rüstungen und pompöse Kleider und andererseits stilisierte Faces und altrömische kurze Röcke nicht fehlen dürfen. Die historischen Kulissen des Schlosstheaters werden durch wenige Bühnenelemente ergänzt. Regie führt die Tänzerin und Choreographin Margit Legler, Professorin an der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien. Sie hält die Akteure auf Distanz, lässt sie schreiten, sparsame Gesten vollführen, häufig an der Rampe singen und arrangiert so das Ganze mehr als es zu inszenieren. Getreu dem Anspruch barockes Theater vorzustellen, treten auch zwei Countertenöre auf. Zum einen Dmitry Sinkovsky in der Titelrolle und Philipp Mathmann als Lepido – was nicht gerade die Männlichkeit dieser Figuren unterstreicht. Mit hellem Sopran gestaltet Anna Dennis die Partie der Metella.

Die Sopranistin Liliya Gaysina verkörpert die stolze Flavia. Als Claudio überzeugt die Mezzosopranistin Tuva Semmingsen. Eine pfiffige Celia ist die Sopranistin Ulrike Hofbauer. Als Il Dio schwebt der Bariton Thomas Hansen auf einer Wolke herab. Dieter Schnabel

