BASF fördert neue Projekte

Das Chemieunternehmen BASF hat unter dem Namen „Tor 4“ ein neues Kulturförderprogramm vorgestellt. Im Rahmen der ersten Ausschreibung werden laut einer Mitteilung des Unternehmens 14 Projekte aus der Metropolregion Rhein-Neckar vorgestellt, die bis Ende 2019 mit insgesamt 500 000 Euro unterstützt werden. Sie befassen sich mit der Frage „Warum wird eigentlich alles besser?“ und sollen zur kritischen Auseinandersetzung einladen.

Kooperation mit Kunsthalle

Die geförderten Projekte greifen aktuelle Themen auf, wie das Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft, die Arbeitswelt der Zukunft oder den Umgang mit dem Scheitern. Die Bandbreite reiche von Musik, Tanz und Literatur bis hin zur bildenden Kunst. Das erste Projekt hat bereits begonnen: Begleitend zur Ausstellung „Konstruktion der Welt – Kunst und Ökonomie“ in der Mannheimer Kunsthalle finden öffentliche Gespräche zwischen Künstlern und BASF-Managern statt, um auch den Dialog zwischen Unternehmen und Gesellschaft zu fördern. Am 4. November, 14.30 Uhr, werden die Malerin Tatjana Doll und BASF-Logistikmanager Thorsten Bieker die Reihe fortführen.

„Tor 4“ fordert Institutionen und Initiativen auf, Projekte zu einer gesellschaftlich relevanten Fragestellung zu erarbeiten – insbesondere in Kooperation mit Partnern. Eine externe Jury entscheidet, welche Projekte unterstützt werden. Dieses Jahr entschied das Gremium über mehr als 60 Anträge. Die Fragestellung von „Tor 4“ findet sich auch im aktuellen BASF-Kulturprogramm. So beschäftigt sich der Komponist Thomas Meadowcroft in einem Auftragswerk mit Kommentaren von YouTube-Nutzern. tog

