Bassbariton Allan Evans ist tot

Der Bassbariton Allan Evans, der lange Jahre festes Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim (NTM) war, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das bestätigten Albrecht Puhlmann, Intendant Oper am NTM, und Wolfram Blank, Leiter der privaten Mannheimer Musikschule Orffeo, übereinstimmend am späten Samstagabend. "Die Betroffenheit ist groß, vor allem auch, weil er noch in der letzten Saison mit unserem Opernstudio gearbeitet und in der Studioproduktion von Pelléas et Mélisande den Arkel gesungen hat", sagte Puhlmann dem "Mannheimer Morgen". Der Opern-Intendant hatte vor der Meistersingervorstellung am Samstag an den Sänger und seine Bedeutung für das Nationaltheater erinnert. "Ich kann bestätigen, dass Allan Evans vergangene Woche verstorben ist. Ich stand bis zuletzt in engem Kontakt mit ihm, weil er einer unserer Lehrer war", sagte Wolfram Blank.

Allan Evans war zwölf Jahre lang, von 1987 bis 1999, am Nationaltheater Mannheim fest engagiert. Auch danach feierte er noch als Gast in seinen großen Rollen Triumphe. Er behielt seinen Wohnsitz in der Quadratestadt; auf dem Wochenmarkt konnte man ihn regelmäßig treffen. Der Sänger, der in den US-Südstaaten im Klima der Rassentrennung aufgewachsen war, musste in Mannheim einen Rückfall in die überwunden geglaubten Vorurteile erleben, als er 1995 in den „Meistersingern von Nürnberg“ den ersten schwarzen Hans Sachs sang. Dessen ungeachtet, feierten ihn die Mannheimer Opernfreunde mit überwältigender Herzlichkeit. 1996, ein Jahr danach, verlieh ihm das Land Baden-Württemberg die Kammersänger-Würde.

Lehr- und Wanderjahre durch deutschsprachige Opernhäuser

Allan Evans wurde am 11. März 1941 als Ältester von acht Geschwistern in Macon/Georgia geboren. Der Vater brach sein Studium ab, weil er „als Heizer bei der Eisenbahn mehr verdiente als ein schwarzer Lehrer“. Von seiner Familie schwärmte Allan Evans immer in den höchsten Tönen. Er studierte Gesang in Tennessee, später Musikwissenschaft in Minnesota, schließlich mit einem Stipendium von 1962 bis 1966 an der New Yorker Juilliard School. In Europa vollendete er seine Ausbildung in München, Salzburg und in Wien. Während er danach in seinen Lehr- und Wanderjahren durch viele deutschsprachige Opernhäuser noch oft als Porgy in Gershwins „Porgy und Bess“ reüssierte, erarbeitete er sich zielstrebig die großen Heldenbariton- und Bassbaritonrollen im deutschen und italienischen Fach.

Von 1978 bis 1986 war er in Basel engagiert, bis dann 1987 die Mannheimer Oper sein Stammhaus wurde. In jener Zeit feierte er, der alle großen Wagner-Rollen im Repertoire hatte, vor allem als Wotan, Amfortas, Holländer und Sachs Triumphe, aber auch in der Titelrolle von Mozarts „Don Giovanni“, als Scarpia („Tosca“), in der Titelrolle von „Sweeney Todd“ und als Dr. Schön (in Alban Bergs „Lulu“).

Letzter Auftritt am Nationaltheater in „Pelléas et Mélisande“

Auch nach seinem Festengagement gastierte Evans noch häufig hier; er leitete auch Workshops für junge Berufssänger am Nationaltheater und am orffeo studio Mannheim. Seine Spiritual-Konzerte in der Metropolregion waren stets eine Attraktion. Auch an den Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum der legendären Mannheimer „Parsifal“-Inszenierung von Hans Schüler nahm er teil. Evans war einer von neun Protagonisten, die der Filmemacher Sven Mundt für eine Interview-DVD „Parsifal 1957 – 2017“ auswählte.

Seinen letzten Auftritt am Mannheimer Nationaltheater hatte Allan Evans als Großvater Arkel in der Studio-Produktion von „Pelléas et Mélisande“ von Claude Debussy im Frühling 2018.