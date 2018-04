Bau am Schiff der Toleranz

Anzeige

Mit dem Bau der Bodenplatte haben gestern im Rostocker Fischereihafen die Arbeiten für das „Ship of Tolerance“ begonnen. Das Schiff ist ein globales Kunstprojekt des russischen Künstlerehepaares Ilja und Emilia Kabakov. Sie wollen Menschen verschiedener Kontinente, Kulturen und Identitäten verbinden, indem sie diese aktiv in das Projekt einbeziehen. Es sei das erste Mal, dass das „Ship of Tolerance“ in Deutschland gebaut und gezeigt werde, sagte der Rostocker Kunsthallenchef und Mitorganisator Jörg-Uwe Neumann.

Am 19. Mai soll das 20 Meter lange Schiff von Mecklenburgs-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) der Öffentlichkeit übergeben werden. Dazu wird auch Emilia Kabakov in Rostock erwartet. Zuvor wird erstmals in der Geschichte des Schiffes das gesamte, mehr als 180 Arbeiten umfassende Editionswerk der Künstler gezeigt. dpa