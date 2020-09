Bauer will Klarheit

Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will nach der Theater-Sommerpause in weitere intensive Gespräche mit den Kritikern des Intendanten Peter Spuhler am Badischen Staatstheater Karlsruhe einsteigen. „Somit ist gewährleistet, dass der Verwaltungsrat, das Ministerium und die Stadt aktuell über die Situation vor Ort informiert sind und auf dieser Grundlage die nötigen Entscheidungen treffen“, sagte sie am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Ministerium wolle dies auch zum Anlass nehmen, sich mit den Arbeitsbedingungen an Theatern auseinanderzusetzen: also mit langen Arbeitszeiten, der Bezahlung und der Gestaltung von Verträgen.

Die Situation rund um das Haus nannte sie hochproblematisch und angespannt. Zuletzt hatte die Fraktion der Freien Wähler/Für Karlsruhe im Gemeinderat Karlsruhe in einem offenen Brief ihre Forderung erneuert, Spuhler zu beurlauben.

Der Intendant war wegen seines angeblich autoritären Führungsstils in die Kritik geraten. Zudem beschäftigt sich die Justiz mit mutmaßlichen Vorfällen am Theater: Es gibt mittlerweile gegen Mitarbeiter und Ex-Mitarbeiter des Hauses eine Anklage wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung, ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Verbreitung pornografischer Schriften und eine Strafanzeige wegen Untreue. dpa

