Bayreuther Instanz

Er galt als graue Eminenz auf dem Grünen Hügel: Drei Jahrzehnte lang war Peter Emmerich (Bild) Pressechef der Bayreuther Festspiele. Sein Tod ist für die Festspiele und ihre Chefin ein heftiger Einschnitt, denn er war mehr als ein Sprecher. Auch als die Macher des Franken-„Tatorts“ für eine Szene im Bayreuther Festspielhaus jemanden suchten, der in einer Krisensituation vor den Vorhang tritt, kamen sie an ihm nicht vorbei. Denn auch im echten Leben war er es, der in brenzligen Situationen auf dem Grünen Hügel vorgeschickt wurde. Überraschend ist der langjährige Pressesprecher der Richard-Wagner-Festspiele im Alter von 61 Jahren gestorben.

„Die Bayreuther Festspiele sind ärmer ohne ihn, sein jäher Verlust wird ohne weiteres und schnell kaum zu ersetzen sein“, heißt es am Donnerstag in einem Nachruf auf der Homepage der Festspiele. Am Vorabend hatte Leiterin Katharina Wagner den plötzlichen Tod ihres langjährigen Mitarbeiters bestätigt. Woran er starb, wurde zunächst nicht bekannt. Emmerich sei tot in seiner Wohnung gefunden worden, sagte eine tief betroffene Wagner.

Emmerich habe „für die Festspiele gelebt“, sagte sie. 1989 – einige Monate vor der Wende – holte der legendäre Festspiel-Patriarch Wolfgang Wagner Emmerich von der Dresdner Semperoper. Wie unantastbar er war, zeigte sich auch im Jahr 2010, als bekannt wurde dass er Ende der 1970er Jahre als junger Mann einige Zeit inoffizieller Stasi-Mitarbeiter war. dpa

