BB Promotion „bester Veranstalter“

BB Promotion ist in der Frankfurter Festhalle als „Veranstalter des Jahres 2017“ mit dem Live Entertainment Award (LEA) ausgezeichnet worden. Wie eine Sprecherin gestern mitteilte, nahm Geschäftsführer Ralf Kokemüller den Preis am Montag vor 1400 Gästen entgegen. Nach der Auszeichnung als örtlicher Veranstalter des Jahres 2015 werde BB Promotion als Produzent von Musicals, Shows, Tanz- und Konzertshows damit für die Internationale Ausrichtung des in Mannheim ansässigen Unternehmens belohnt. BB Promotion verweist in einer Pressemitteilung auf internationale Erfolge, unter anderem von Eigenproduktionen wie „Bodyguard – Das Musical“, „Stomp“ oder „West Side Story“. lim