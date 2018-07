Anzeige

Knapp 300 Besucher haben sich bereits die Cartoons von BeCK beim Kunstverein Tauberbischofsheim im Engelsaal, Blumenstraße 5 (hinter dem Rathaus) angesehen. Wegen der hohen Nachfrage hat der Vorstand beschlossen, am jetzigen Wochenende noch einmal die Cartoons der Öffentlichkeit zugänglich zu machen; und zwar am Samstag, 21. Juli, von 10.30 bis 12.30 Uhr und am Sonntag, 22. Juli, von 14 bis 16 Uhr.