Beeindruckende Klang-„Wonderwall“

Rock-Rüpel-Image launig bedient

Doch der Hauptdarsteller weiß, dass er auch sein Image als Rock-Rüpel bedienen muss. Und so genießt er zwar das ideale Klangumfeld im 2012 neugebauten Schlachthof, keilt aber auch launig gegen dessen Lage aus: „Wo sind wir hier überhaupt? Was ist das für ein Ort, in dem es keine Geschäfte gibt? Wie überlebt Ihr ohne Shops?” Dann kontert er Rufe nach Oasis: „Sind irgendwelche Oasis-Fans hier? Dann Klappe halten!“ Das ist aber nur die Überleitung zur ersten von sechs Oasis-Nummern des Abends. „Little By Little” und „Half The World Away“ räumen schon mächtig aber, aber bei der wunderschön reduzierten Version des Superhits „Wonderwall“ wird die Stimmung fast andächtig. Da kann nur noch die Hymne „Don’t Look Back in Anger“ in der Zugabe mithalten – allgemeine Seligkeit! Danach kann eigentlich nichts mehr kommen.

Doch: der Beatles-Klassiker „All You Need Is Love“ mit der Universalbotschaft des Pop zur Macht der Liebe. Wer die wirklich versteht, könnte auch die Gallagher-Brüder bei Oasis wieder unter einen Hut bringen. Vielleicht in Heidelberg. Da gibt’s das Helm Stierlin Institut unter anderem für systemische Familientherapie. Und jede Menge Geschäfte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018