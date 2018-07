Beeindruckende Werkschau in der neuen Heimat

Anzeige

Und dann gibt’s die Musikgruppen, die an der OMM oder in ihrem Umkreis entstanden sind. Die erste von ihnen, bundesweit Aufsehen erregend bis hin zu einem Auftritt beim Jazzfest Berlin, fehlt leider: LebiDerya, das famose Oriental-Jazz-Quartett, hat sich mittlerweile aufgelöst. An Kreativität nicht nach steht den Vieren aber das Trio Divan um Heiko Duffner an der akustischen Gitarre und Kenan Tülek an der elektrisch abgenommenen Baglama-Langhalslaute, mit einem virtuosen Austausch filigraner Improvisationen, bei denen sich orientalische Tradition mit modernen westlichen Einflüssen mischt. Das Gleiche gilt für das Quartett Indrajala, in einer Spannweite, die bereits durch zwei ihrer Instrumente vorgezeichnet wird: Die indische Sitar trifft hier auf die elektrische Bassgitarre der Rockmusik.

Publikum lässt sich anstecken

Ganz traditionell dagegen musiziert das OMM Ensemble, bestehend aus der Gründergeneration der Akademie. Da ist durchaus Heimweh im Spiel, wenn die Brüder Ungan an verschiedenen Lauteninstrumenten, Muhittin Kemal Temel an der Kanun-Harfe und Serap Giritli als Sängerin türkische oder arabische Lieder anstimmen. Doch auch dies hat seine Berechtigung, und wenn Mehmet Ungan am Ende der Veranstaltung das bunt gemischte Publikum zum Mitklatschen und Mittanzen animiert, entsteht unwiderstehlich das Gefühl einer neuen, gemeinsamen Heimat auf deutschem Boden.

