Beethoven als Podcast

Elias Grandy (v.l.), Judith Raspe und Marlte Arkona. © Susanne Reichardt

In Corona-Zeiten bietet das Theater Heidelberg nun für junge Fans der klassischen Musik einen neuen Podcast an: Generalmusikdirektor Elias Grandy und Theaterpädagogin Judith Raspe sprechen in „Let‘s talk about Ludwig“ (Lass uns über Ludwig sprechen) mit dem Fernsehmoderator Malte Arkona über Musik von Ludwig van Beethoven. Ziel soll es der Mitteilung zufolge sein, in den insgesamt sieben und jeweils fünf Minuten langen Folgen die Musik des Komponisten einem jungen Publikum „in lockerer Stimmung“ näherzubringen.

Ab Freitag ebenfalls online zu sehen ist das Dance Theatre Heidelberg unter der Künstlerischen Leitung von Choreograph Iván Pérez. Das Ensemble gewährt in mehreren Episoden Einblicke in die tägliche Trainingsarbeit. Wie die Theater weiter mitteilten, finden „seit Kurzem wieder Proben“ für die kommende Spielzeit statt. seko

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020