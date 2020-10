Beethoven in Damaszener Nächten

Ludwig van Beethoven habe ich früh kennengelernt. Das hat eine Vorgeschichte. Mein Elternhaus war groß und ich bekam, um niemanden zu stören, ein Zimmer im Erdgeschoss, an den Innenhof grenzend, in dem ich Freunde empfangen konnte, ohne die Familie zu stören. Auch Musik durfte ich hören, solange ich wollte. Es war ein altes, aber gutes Röhrenradio. Der Rundfunk in Damaskus hat nach Mitternacht klassische Musik aus aller Welt gespielt.

Zwei Musiker haben mich schon früh fasziniert: Mozart und Beethoven. Den genialen Bach, den Meister aller Meister, habe ich erst in Deutschland kennen und lieben gelernt.

Damals fand ich einige Informationen über das Leben von Beethoven heraus und ich bedauerte seinen – wie ich damals fand – frühen Tod mit 57 Jahren sehr. Übertroffen wurde dieser Verlust noch von Mozart, der mit 35 Jahren starb; der Tod war noch nie gerecht. Wahrscheinlich war diese traurige Erkenntnis auch ein Grund meiner grenzenlosen Bewunderung.

Im Verlauf der Jahre hörte ich mehrmals die „Fünfte Sinfonie“, die Klaviersonaten, die leichte „Mondscheinsonate“ und „Für Elise“, doch am meisten beeindruckt mich damals seine „Ode an die Freude“. Ich habe kein Wort verstanden und dennoch konnte ich meine Tränen der Rührung nicht verhindern. Ich konnte es damals wie heute nicht erklären, und bis jetzt rührt mich das Stück.

In Deutschland angekommen, wuchs meine Bewunderung Beethoven gegenüber noch weiter, als ich vom Schlag des Schicksals erfuhr, der sein Gehör immer schwächer werden ließ. Er litt so sehr, dass er sogar Suizidgedanken hatte. Das sogenannte „Heiligenstädter Testament“ ist ein Zeugnis dieser Verzweiflung.

Anders als zu Goethe hatte Beethoven ein inniges Verhältnis zum elf Jahre älteren Schiller. Der gemeinsame Nenner der Beiden war die politische Radikalität beider und ihre Verbindungsbrücke kein Geringerer als der Pianist, Komponist und Klavierbauer Andreas Streicher, der Fluchthelfer und Unterstützer von Schiller und spätere Freund von Beethoven.

Das von vielen mit Spannung erwartete Treffen zwischen Goethe und Beethoven im Juli 1812 im Kurbad Teplitz verlief nicht sonderlich erhaben. Das ist für mich selbstverständlich, ein revolutionäres unruhiges, geniales und stolzes Wesen trifft einen genialen, von sich überzeugten Staatsautor, der in jeder seiner Handlungen die Herrschaften berücksichtigt.

Was ich an Beethoven am meisten schätze, ist sein unglaublich starker Wille und seine sagenhafte Kraft. Dass er trotz diversen Erkrankungen und sogar Taubheit, trotz Scheitern in seinen Beziehungen zu Frauen, vor allem zu Gräfin Josephine Brunsvik, dennoch weiterkämpfte, weiterkomponierte, zeugt von seiner zeitweise ins Verbissene reichenden Willenskraft. In vielen diesen unglücklichen Lieben und auch in anderen Situationen war der gesellschaftliche Stand Beethovens der Grund des Scheiterns, den er aber als Bewunderer der Französischen Revolution und ihrer „Égalité“ konsequenterweise nicht zu Kenntnis nahm.

Die daraus folgende Einsamkeit und die finanzielle Unsicherheit, die ihn sein Leben lang plagte, gefährdeten immer wieder sein Wirken. Erst durch den Streit und die spätere Trennung von seinem Förderer Fürst Lichnowsky, später durch den Tod des Fürsten Kinsky im Frühjahr 1811 sowie den im folgenden Jahr drohende Bankrott des Fürsten Lobkowitz.

Man mag meine Behauptung für übertrieben halten, doch ich glaube fest daran, dass allein die Tatsache, dass Beethoven unter schwersten Umständen die Neunte Sinfonie, mit einer rahmensprengenden Dauer von siebzig Minuten und dem damals neuartigen Einsatz eines Chors, produziert hat, ihn zu einem der größten Musiker aller Zeiten macht.

2019 wurde ich vom Beethoven-Orchester in Bonn eingeladen, am Sonntag, dem 30. Juni, gemeinsam mit Dirk Kaftan, dem Generalmusikdirektor, auf der Bühne zu stehen und zu erzählen, von Heimat und Fremde. Das großartige Orchester spielte Béla Bartóks „Der Wunderbare Mandarin“. Es war ein großes Geschenk für mich. Auch das schenkt die Fremde. Dafür bin ich dankbar.

Der Schriftsteller und Physiker Rafik Schami (Bild) wurde 1946 im syrischen Damaskus geboren und wanderte 1971 nach Deutschland aus. Er gehört zu den renommiertesten Autoren Deutschlands. In der Kolumne „Mein Beethoven“ schreiben anlässlich seines 250. Geburtstages das ganze Jahr über Menschen über ihr Verhältnis zum Komponisten. (Bild: dpa)

