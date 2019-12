Befreiung aus aller Enge

Noch so ein Maler, dessen Name heute nicht mehr sehr geläufig ist – und den (wieder) zu entdecken sich lohnt. Rudolf Levy heißt der dem Expressionismus allgemein zugerechnete Künstler. In der Ausstellung „Inspiration Matisse“ ist er mit gleich drei Arbeiten vertreten, von denen „Spaziergänger im Park“ aus dem Jahr 1910 die eigenwilligste ist.

Dick und flächig ist der Farbauftrag, dennoch eröffnet das Bild einen Ausblick ins Weite, der befreiend wirkt und alle Enge hinter sich lässt – und so dem Erlebnis des Spaziergangs nahekommt. Diese Wirkung wird noch intensiviert, indem hier Linien auseinanderlaufen, statt sich perspektivisch aufeinander zu zu bewegen. Die Figuren sind gruppenweise angeordnet, für Individualität ist nicht viel Raum, zumal das Personal ausnahmslos in Rückansicht entworfen ist. Der dicke Farbauftrag hat kunsthistorische Vorläufer, die Jahrhunderte zurückreichen; das Motiv könnte nicht zuletzt auch Impressionisten gereizt haben, aber die skizzenhafte Gesamterscheinung gibt klare Hinweise, um das Bild der klassischen Moderne zuzurechnen.

Levy, 1875 in Stettin geboren, war mit Hans Purrmann befreundet und begründete mit diesem einen festen Kreis deutschsprachiger Künstler in Paris. Ebenfalls gemeinsam mit Purrmann besuchte Levy die „Académie Matisse“. Am Ersten Weltkrieg nahm er als Freiwilliger teil. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, ging der Maler jüdischer Herkunft in die Emigration. In Italien fiel er der SS in die Hände und wurde 1944 nach Auschwitz deportiert; er starb wohl schon auf dem Weg dorthin. Rudolf Levy ist einer der Künstler, für den Henri Matisse eine der größten Inspirationen war. Sein die Formen und Dinge vereinfachender Stil wirkt dekorativ; ausdrucksstark leuchten seine Farben. Das zeigt sich mehr noch auf einem ebenfalls in Mannheim gezeigten Stillleben, aber im Ansatz auch in seinen „Spaziergängern im Park“. Das kleinformatige Bild verdient größere Beachtung. Nebenbei belegt es die lohnende Zusammenarbeit innerhalb der Region auf dem Feld der Kultur. Ausgeliehen wurde es für die Ausstellung vom Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum.

