Begegnung auf hohem Niveau

Daniel Stelter (l.) und Tommy Baldu glänzen im Ella & Louis. © E&L

Daniel Stelter hat völlig recht, wenn er beim ersten Montagskonzert in der Online-Reihe des Mannheimer Jazz-Clubs Ella & Louis sagt: Die Kombination Gitarre und Schlagzeug höre man als Instrumental-Duo selten. Das ist in allen Genres so, egal, ob live oder auf Platte. Nach seinem beeindruckend hochklassigen Auftritt mit Drummer Tommy Baldu muss man fragen, warum gibt es diese Konstellation

...