Begeisternde Musik ohne Verfallsdatum

Anzeige

Ob Songs aus der langen Vergangenheit wie Stevie Wonders „Don’t You Worry ’Bout a Thing“ in der Incognito-Fassung von 1992 oder „Goodbye to Yesterday“ von 2012 mit dem deutschen Sänger Mo Brandis – ihr Repertoire bei Palatia Jazz ist ein musikalisch-genussvoller Streifzug durch die Pop-Jazz-Geschichte. Was die älteren Zuhörer bereits seit 1981 zum Tanzen brachte, setzt sich bis heute fort. Incognito ist seit 40 Jahren absolut jung geblieben und es ist ihren immer neuen, jungen Bandmitgliedern zu verdanken, wenn auch ihre Musik so frisch bleibt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.07.2018