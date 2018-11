Begeisternde Spontaneität

Brillanter Pianist: der Mannheimer Jazzmusiker Volker Engelberth. © Götz

So wie es aussieht, macht sich Mannheims neuer Jazzclub Ella & Louis allmählich auch für die Veranstaltungen der IG Jazz bezahlt. Immer wieder dienstags lädt die Interessengemeinschaft der hiesigen Jazz-Aktiven zu ihrer Konzertreihe ins gemütlich stilvolle Ambiente im Untergeschoß des Mannheimer Rosengartens. Und trotz anspruchsvoller Musik aktuellster Bauart zieht das Publikum mit. Beim Auftritt des Volker Engelberth Quintetts sind die Plätze einmal mehr nahezu voll besetzt.

Sicherlich spielt da mit, dass Bandleader Engelberth, in Mannheim lebend, zu den Größen der regionalen Szene gehört und sich als Pianist auch überregional längst einen Namen gemacht hat. Hinzu kommt der Reiz des Neuen. Denn sein schon länger bestehendes Quintett gibt an dem Abend sein Bühnen-Debüt in veränderter Besetzung: Anstelle von Trompeter Bastian Stein wirkt nun der Kölner (aber aus der Metropolregion stammende) Tenor- und Sopransaxofonist Stefan Karl Schmid mit.

Er tritt an die Seite von Gründungsmitglied Sandi Kuhn am Tenorsaxofon, und daraus ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten, wenn Schmid ebenfalls zu diesem Instrument greift. Wunderbar dann der Gleichklang in den arrangierten Passagen, während ihre Soli die feinen Unterschiede aufzeigen: Kuhn hat einen warmen Blues-Ton, Schmids Tenor klingt nicht so voll, ist dafür von äußerster Beweglichkeit. „Hineinknien“ in ihre Improvisationen können sich beide; auch im Wortsinne übrigens.

Sensibler Anschlag

Silvio Morger am Schlagzeug und Arne Huber am Kontrabass erscheinen dagegen geradezu phlegmatisch. Doch nur rein optisch; wer zuhört, entdeckt die wache Vielfalt ihrer Kommentare zum akustischen Geschehen vor ihnen. Volker Engelberth brilliert, wie von ihm gewohnt, mit hoch sensibler Anschlagskultur am Flügel. Und seine Soli vorwiegend über die selbstkomponierten „Prismatic Colours“-Themen der jüngsten Quintett-CD sind wahre Triumphe der Spontaneität: unvorhersagbar, variabel in den pianistischen Techniken, bezwingend im Gesamtablauf. swm

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018