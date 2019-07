Begeisterung bis zum Schluss

Der Abend ist lau, die Bühne der Clingenburg-Ruine glänzt im letzten Licht des Tages. Und darauf versammelt sich zur ebenfalls letzten Premiere der Clingenburg Festspiele das gesamte Ensemble, 34 Akteure voller ansteckender Spielfreude, um dieser Saison ihre romantische Krone aufzusetzen: Intendant Wolfgang Hofmann hat „Shakespeare in Love“ inszeniert. Zwei Stunden rund um das einmalige Erleben der ganz großen Liebe, die zwar nicht glücklich endet, aber unglaublich inspiriert. Das Publikum ist hingerissen und bedankt sich am Ende mit tosendem Applaus.

Dichtes Schauspiel

Als der Kinofilm von 1998 sieben Oscars abräumte mit Gwyneth Paltrow und Joseph Fiennes in den Hauptrollen, gelang es Hollywood damit, dem zuvor etwas angestaubten William Shakespeare und seinen Stücken eine weltweite Renaissance zu bereiten. Mit der nur leicht veränderten Bühnenfassung des Films wurde „Shakespeare in Love“ zu einer gerade fürs Freilichttheater perfekten romantisch-melancholischen Komödie.

Intendant Wolfgang Hofmann führt selbst Regie und macht aus dem Märchen für Erwachsene ein buntes, dichtes Schauspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Alle Sinne der Zuschauer sind angesprochen, während sich vor ihren Augen ein Spiel im Spiel entwickelt, bei dem schnell nicht mehr klar ist, was Illusion und was Wirklichkeit ist. Alles ist miteinander verwoben, es gibt keine klar abgegrenzten Akte, vor den Augen des Publikums entspinnt sich eine Liebesgeschichte um Freiheit, Selbstbestimmung und Poesie, die nicht gut enden kann. Und dennoch nicht zu einer Tragödie wird wie das große Vorbild Romeo und Julia.

Treffende Besetzungen

Den jungen Will Shakespeare spielt Pascal Thomas, der aus der Umgebung von Klingenberg stammt und hier ein Heimspiel hat. Auch optisch passt er hervorragend in die Rolle, ebenso wie die filigrane Lady Viola de Lesseps (Laura Bleimund, die schon die weibliche Hauptrolle in „Tschick“ inne hat).

Der junge Shakespeare steckt in einer Schaffenskrise, dazu hat er noch Geldsorgen, außerdem sitzen ihm sein Konkurrent Christopher Marlow (David Wehle) ebenso wie die Theaterbetreiber ständig im Nacken. Die müde Truppe aus Schauspielern, die ihn umgibt, macht mehr Sorgen als Freude. Jedenfalls ist sie fürs Publikum herrlich anzusehen – ganz besonders komisch sind die derben Einlagen von Victor Nilsson (er spielt Ensemblemitglied Webster).

Und dann wünscht sich auch noch Queen Elisabeth I (Eveline Lembke) ein neues Stück vom derzeit wenig kreativen Autor. Wichtig ist ihr in erster Linie, dass darin ein Hund mitspielt – und tatsächlich hat Schäferhund Heaven auf der Clingenburg einen Kurzauftritt, den er mit Bravour meistert.

Später wettet sie, dass es unmöglich ist, die wahre Natur der Liebe auf der Bühne sichtbar zu machen. Als der junge Schaupieler Thomas Kent für die Rolle des Romeo vorspricht, ahnt Will nicht, dass sich dahinter Viola de Lesseps verbirgt. Sie liebt die Poesie und das Theater, darf als Frau aber nicht Schauspielerin sein. Nur ihre Amme (Maika Troscheit) weiß vorerst von der Täuschung, bald auch Will – und beide verlieben sich heftig ineinander.

Doch sie ist Lord Wessex (Istvan Vince) versprochen, der Verkörperung von Besitzdenken und Materialismus. Es kann also kein Happy End geben. Oder doch? Fest steht: Will ist endlich wirklich von der Muse geküsst - der Stoff von Romeo und Julia entwickelt sich.

Freilichttheater im besten Sinne

Es kommt natürlich auch zur romantischsten Szene der Theatergeschichte, der Balkonszene, doch auch hier darf gelacht werden, denn Will verhält sich so tollpatschig, wie ein Jungverliebter sein kann, erhält aber Schützenhilfe vom Erzrivalen Marlow. Cyrano de Bergerac lässt grüßen!

Und, das ist Freilichttheater im besten Sinne, wenn es um Nachtigallen, Lerchen, Eulen oder einen Hahn geht, zwitschert plötzlich eine Amsel in den Bäumen der Clingenburg auf Stichwort zur Szene; alles lacht.

Shakespeares Stücke sind alles andere als prüde. Deshalb darf die körperliche Liebe gehört werden: In lautem Seufzen und Stöhnen, dezent übertönt vom Chor aus sieben Schauspielerinnen, die dazu „Crazy Little Thing Called Love“ singen. Dieser Frauenchor begleitet den Verlauf der Komödie, ist immer auf der Bühne, beobachtet, singt, tanzt, spielt mit, gibt auch mal die Cheerleader-Truppe (Choreografie von Timo Radünz), trägt Chucks, so wie alle Akteure in derben Schuhen stecken (Bühne und Kostüme sind von Esther Bätschmann).

Als der rot-goldene Vorhang nach zweieinhalb Stunden fällt, ist Will Shakespeare alleine, seine Geliebte ist mit ihrem Ehemann auf See in Richtung Neue Welt, und er schreibt an einem nächsten Stück: Der Anfang von „Was Ihr wollt“ ist notiert.

Die Aufführung mit ihrem bittersüßen Ende wurde vom Publikum mit stehendem Applaus gefeiert.

Ein überzeugender Abend, bei dem ein spielfreudiges und hochkarätiges Ensemble in allen turbulenten und ruhigen Szenen, in einer wie für das Stück geschaffenen atmosphärischen Umgebung absolut zu begeistern weiß.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019