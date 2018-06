Begeisterungsstürme für den Weltstar

Anzeige

Mit ausdrucksstarker Gestik und Mimik interpretierte er die unterschiedlichen Gefühlszustände in den Liedern gekonnt. Die Zuhörer dankten es ihm mit kräftigem Beifall.

Das Thema des folgenden Triumphmarschs der Wilhelm Tell-Ouvertüre von Rossini ist jedermann bekannt. Umso genauer hört das Publikum zu. Hier zeigten die „jungen“ Würth Philharmoniker sowohl in den ruhigen Passagen des Stücks, die durch Solo von Celli, Englischhorn und Flöte geprägt sind, als auch im entfesselten Finale, ihre Routine. Im fulminanten Ende konnte das gesamte Orchester mit Schlagwerk und Blechbläser-Fanfaren seine ganze Bandbreite auffahren und sein Zusammenspiel präsentieren. Die Harmonie der Musik zeugte aber auch vom Vertrauen der Musiker in die österreichische Gastdirigentin Elisabeth Fuchs. Sie hatte stets ein Lächeln auf den Lippen und spornte so die Musizierenden zu Höchstleistungen an, die ohne Anstrengung aus dem Herzen kommen.

Auch Rolando Villazón, der vor der Pause noch zwei Arien von Verdi sang, lobte anschließend die fruchtbare Zusammenarbeit mit „Lise“ Fuchs. Seiner Meinung nach sollte es mehr solch fähige Dirigentinnen in der Männerdomäne geben wie die Österreicherin. „Ich bin glücklich mit Lise Fuchs zusammenzuarbeiten. Sie ist eine super Dirigentin“, äußerte sich Villazón nach seinem offizellen Auftritt. Doch damit nicht genug. Die über 2000 begeisterten Zuhörer holten den Startenor für insgesamt drei Zugaben zurück auf die Bühne. Nach der dritten Zugabe gönnte sich der charmante Sänger erstmal ein Bier und erntete stehende Ovationen des Publikums

Technische Höchstleistung

Nach der Pause erwartete den großen Saal im Carmen Würth Forum ein weiterer internationaler Künstler. Jószef Lendvay ist ein ungarischer Geigenvirtuose. Und in welchem Stück kann man als Geiger seine Virtuosität mit am besten zeigen? Natürlich in einem Violinkonzert von Paganini.

In drei Sätzen des ersten Violinkonzertes bewies Lendvay seine Anwärterschaft als Teufelsgeiger. Er holte aus seiner Stradivari-Violine aus dem Jahr 1691, die eine Leihgabe der Reinhold Würth Musikstiftung ist, alles heraus.

Sogar drei Haare seines Bogens mussten während der technischen Höchstleistung eines Paganinisatzes daran glauben.

In seiner Zugabe aus einer Bach-Variation in a-moll stellte Lendvay nochmals seine technische Versiertheit unter Beweis, und das Publikum feierte den Virtuosen mit langem Applaus. Zum Abschluss des Konzertabends stand Mendelsohns „Italienische“ an. Wieder eine sehr bekannte Sinfonie, dessen Klang auch „Klassik-Laien“ kennen und schätzen. Hier offenbarten die Würth Philharmoniker erneut ihr gekonntes Miteinander in vier verschiedenen Sätzen.

Auch der Konzertmeister Catalin Desaga achtete sehr auf Fuchs‘ Dirigentenstab und riss seine Orchesterfreunde mit.

Zwei Zugaben rangen die restlos überzeugten Zuhörer den Philharmonikern noch ab.

Im Intermezzo von Mascagni hörten sie wiederum den harmonischen Orchesterklang. Mit einem fulminanten mexikanischen Stück als „Rausschmeißer“, bei dem die Orchestermitglieder sichtlich Spaß hatten, fand die würdevolle Auftaktveranstaltung des Würth Open Airs schließlich ein sehr gebührendes Ende.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018