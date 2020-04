Begriff der „sozialen Utopie“ jetzt spannend

Liebes Coronatagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

im Deutschen Historischen Museum in Berlin ist derzeit eine wichtige Ausstellung nicht zu sehen: Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert. Vorbehaltlich aktueller Entwicklungen will das Museum ab dem 11. Mai öffnen. Ich habe mir unterdessen das Begleitbuch gekauft und lese mit großem Staunen über die Widersprüchlichkeiten Hannah Arendts, über ihren Ehrgeiz und wie strategisch, mit manchmal fast hinterlistigem Kalkül, sie sich ihre Räume als Intellektuelle erkämpfte. Sie wollte die Philosophie hinter sich lassen und sich verstärkt der Politik, der politischen Theorie, widmen, das ist bekannt.

Hannah Arendt glaubte, so steht es in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, der kurze Augenblick der „sozialen Utopie“ sei nur bis zum Einmarsch Napoleons 1806 möglich gewesen. Ihre „soziale Utopie“ war eine Gesellschaft des Dialogs, wie sie ihn in ihrem Buch Rahel Varnhagen zu beschreiben versuchte.

Der Begriff der „sozialen Utopie“ ist auch jetzt spannend. Wäre diese Krise ein möglicher Ausgangspunkt? Während durch die Pandemie dystopische Bilder und Szenarien entstehen, müssen Antworten gefunden werden auf die Symptome der Krise. Dabei sollten viele Perspektiven einbezogen werden. Wie das nicht geht, das zeigte die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, in einem Interview mit dem Deutschlandradio: Sie fordert Staatshilfen für die Autoindustrie. Der Moderator Tobias Armbrüster verliert beinah die Fassung. Boni sollen ausgezahlt werden. Die Steuerzahlenden retten die Dividenden für Aktionäre und Dieselautos sind ihre Antwort auf den Klimaschutz. Das von einer Branche, die noch nicht aus dem Diesel-Skandal heraus ist. Beim Autogipfel im Kanzleramt nächste Woche ist die Anwesenheit der Umweltministerin nicht vorgesehen. Wo sind die Umweltorganisationen?

Solche Szenarien zerstören jetzt schon die „sozialen Utopie“ , die Chancen hinter der Krise. Die Jugendbewegungen für Klimaschutz sind Überlebenskämpfe. Wer jetzt das Dysfunktionale in die Zukunft rettet, verspielt die Zukunft. An Lösungen für die derzeitigen Probleme sollten die unterschiedlichsten Interessengruppen arbeiten, nicht nur die mächtigsten Lobbyisten für die Eigeninteressen vorgehen. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

Das Tagebuch als Podcast bei Spotify und Deezer

Das Corona-Tagebuch von Jagoda Marinic finden Sie ab jetzt auch auf den Streaming-Portalen Spotify und Deezer. Bei beiden Diensten ist eine Registrierung erforderlich.