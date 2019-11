Mit Johann Sebastian Bachs Johannespassion BWV 245 begannen in der St. Johanniskirche die diesjährigen Würzburger Bachtage. Der Bachchor Würzburg, das Orchester La strada armónica erreichten zusammen mit den für diese Musik gut ausgewählten Vokalsolisten unter der Leitung von Matthias Querbach eine hörenswerte Gesamtleistung.

Tenor Christian Rathgeber war gut disponiert und führte als eindringlich und plastisch agierender Evangelist durch die Passionsgeschichte, einschließlich der ihm zustehenden Arien. Der Ausdruck seiner flexiblen Stimme und die Einfühlung in das wechselnde Textgeschehen bildeten eine erhebende Einheit.

Weiche Eleganz

Der Altus David Erler meisterte mit ungebrochen weicher Eleganz und behutsamer Flexibiliät die Alt-Arien. Er vermied emphatischere Töne und wurde bisweilen vom etwas stärker intonierenden Orchester übertönt.

Ganz vorzüglich hinterließ Sopranistin Judith Wiesebrock, die kurzfristig für die erkrankte Julia Sophie Wagner eingesprungen war, mit ihrem beseelten Ausdruck in der Arie „Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten“ und in der Arie „Zerfließe mein Herze“ einen beglückenden Eindruck. Mit ihrer glockenreinen Stimme und ihrem sensiblen Einfühlungsvermögen hatte sie sich sicher in den jeweiligen Text hineinversetzt. Der Bassist Tobias Berndt wusste mit sonorer Stimme den Arien das angemessene Gewicht und die vornehme Würde zu verleihen. Felix Rathgeber verlieh den Christusworten ihre Größe und unerschrockene Erhabenheit.

Mustergültig eingefügt

Für eine solistische Ausweitung seiner Stimme gab es in diesen rezitativischen Einwürfen keine Gelegenheit. Das orchestrale Ensemble und seine Solisten fügten sich mustergültig in das musikalisch bewegte Geschehen ein. Die Ausdrucksintention des Bachchors blieb stets im Rahmen des natürlichen Gestaltens, profilierte sich einmal mehr durch die behutsame und intensive Ausführung der Choräle, die allesamt flott sich dahinbewegten.

Statt dramatisch überbordend aufzutrumpfen, verlegte sich der Chor auf eine vornehmlich innere Anteilnahme, sieht man von heftigeren Aufschreien in den dramatischeren Entwicklungen der Partitur ab.

Das durchsichtige, aber niemals dünne Klangbild war geprägt von der hervorragenden Durchgestaltung der einzelnen Sätze. Beeindruckend war die Schlüssigkeit im Wechselspiel zwischen dem rezitativischen Evangelienbericht, den Arien und den Turbae-Chören, die als handelnde Menschenschar in das Geschehen eingreifen.

Bühnenwerk

Die Musiker schienen sich in der barocken, vielschichtigen Klangrede Bachs sichtbar wohlzufühlen. Streng genommen enthalten die Passionen Bachs mit ihren Rezitativen, Arien und Chören die zentralen Bestandteile eines Bühnenwerks. Und tatsächlich empfand mancher Bach-Zeitgenosse die Stücke als zu opernhaft. Und eine adelige Witwe sagte gar verwundert: „Behüte Gott, ihr Kinder! Ist es doch, als ob man in einer Opera comödiae wäre.“

Weit entfernt von spätromantischen Einflüssen opernhafter Stilelemente gelang Querbach eine Aufführung mit vorwiegend milden, selten auftrumpfenden, ganz in die Musik vertieften Affekten. Lang anhaltender Beifall gab es am Ende als Lohn.

