Unter dem Titel „Bei Anruf Kunst“ haben Theaterschaffende eine bundesweite Corona-Hilfsaktion der besonderen Art gestartet: Bekannte Künstler rufen kulturinteressierte Privatpersonen an und lesen exklusiv Texte vor, wie eine Sprecherin des Ensemble-Netzwerks bestätigte. Im Gegenzug kann der Angerufene nach eigenem Ermessen spenden. Mit dem Geld sollen wegen der Corona-Krise in Not geratene freiberufliche Schauspielerinnen und Schauspieler finanziell unterstützt werden.

Exklusive Termine

Kulturinteressierte können dazu über das Online-Portal des Ensemble-Netzwerks einen exklusiven Telefontermin mit einem Künstler vereinbaren. Es lesen unter anderem Harald Schmidt, Sophie Rois, Ulrich Matthes, Nicole Heesters, Imogen Kogge, Peter Jordan, Peter Lohmeier und viele andere. Initiiert wurde die Aktion von Schauspielerin Victoria Trauttmansdorff.

Im Lese-Angebot seien Balladen, Theaterstücke, Werke der Welt-Literatur, große und kleine Texte, die von den Künstlern selbst ausgesucht werden. Die exklusive Lesung dauere bis zu 20 Minuten, im Anschluss könne gerne ein kleiner Dialog entstehen, sagte die Sprecherin.

Lyrik-Telefon des NTM

Eine ähnliche Aktion bietet das Mannheimer Nationaltheater (NTM), um die für die Bühnen abgesagte Spielzeit zu überbrücken: Unter dem Motto „Bei Anruf Lyrik“ tragen Schauspieler des NTM-Ensembles Gedichte per Telefon vor. Am Pfingstmontag pausiert das jeweils von 14 bis 16 Uhr angesetzte Lyriktelefon, wie das NTM auf Anfrage mitteilt. Am 3. Juni lese Almut Henkel, am 5. Juni Ragna Pitoll, gefolgt von Rocco Brück (8.), Boris Koneczny (10.) und Christian Marx (12.). Anmeldung sollten jeweils bis 20 Uhr am Vorabend erfolgen – per E-Mail an nationaltheater.marketing@mannheim.de mit Angabe von Namen und der Telefonnummer, unter der man zur betreffenden Zeit erreichbar ist. epd/jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.05.2020