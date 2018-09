Nach langen Jahren im beruflichen Hamsterrad der Selbstständigkeit möchte Jörg Hill nun zu neuen Ufern aufbrechen. Auch im Gespräch ist sein Drang spürbar, sich als Künstler auszudrücken. Neue Eindrücke und Anregungen saugt der 1967 in Neu-Ulm geborene Grafikdesigner mit großer Offenheit auf. Wahrscheinlich knallen seine Gemälde durch die lange nicht ausgelebte Kreativität oft regelrecht – dank explosiver Farben, expressiver Gesichter und leicht holzschnittartiger Konturen. Die erinnern auf dem abgebildeten Werk „The revolution is the battle cry“ (Die Revolution ist der Schlachtruf) stark – und ganz bewusst – an Max Beckmann. „Bei mir ist es halt laut“, charakterisiert der Wahl-Karlsruher seinen Stil.

Sein Ziel: „Ich will Dinge, die bewusst oder unbewusst im Inneren versteckt sind, nach außen tragen und fixieren.“ Der zentrale Beweggrund dabei: „Mich beschäftigt der Mensch und was er mit seiner Umgebung macht.“ Fast zwangläufig sind viele seiner Motive also figurativ, „aber nicht gegenständlich oder realistisch. Mich interessieren narrative oder expressionistische Ausdrucksformen, gern auch übertriebene wie in Comics oder Graffiti – es muss eine Dynamik haben, die den Betrachter fesselt!“ Die Hässlichkeit des Menschen in bizarren Welten fasziniere ihn besonders, dabei fokussiert er wie ein Fotograf stark auf die Gesichtsausdrücke. Hill ist auch Fotokünstler, und beschreibt seinen Stil trotz Vorbildern wie Helmut Newton oder den früh verstorbenen gebürtigen Heidelberger Oliver Rath als abstrakt.

Wobei Zeichnen und Malerei ihn schon seit der Kindheit fesseln. Der Auslöser war eine Augenoperation im Alter von sechs Jahren. „Wenige Tage nach der Operation malte ich für mein damals zartes Alter auf ungewöhnliche Weise Szenen aus dem Märchen ‚Hans im Glück‘.“ Das war wie ein Dammbruch: „Ich malte nun regelmäßig Bilder, in denen Szenen mit fiktiven Figuren enthalten waren, Menschen, die in der realen Welt nicht existieren. Die Malerei begleitete mich bis in meine Jugend – bis ich die Graffiti-Streetart für mich entdeckte. Der Reiz lag darin, Beispielloses darstellen zu wollen.“

Die Inspiration für „The revolution is the battle cry“ war dann auch ein agitatorisches Graffito in Barcelona. Aus dem ersten Gedanken, das revolutionäre Thema selbst umzusetzen, wird eine regelrechte Stoffsammlung. Durch systematische Recherche. So explosiv und wild das Motiv auf den ersten Blick wirken mag, willkürlich ist hier nichts: „Meine Sujets sind in Skizzen geplant und kalkuliert, der Bildaufbau und die Farbgebung sind selten dem Zufall überlassen“, erklärt Hill.

Inspirierend und stilprägend für seine Arbeiten seien trotz der Streetart-Anmutung die großen Künstler des Expressionismus gewesen – „allen voran Max Beckmann, aber auch die Künstler der deutschen Gegenwart wie Jörg Immendorff, Arno Rink oder Karl Hubbuch.“ Zu spüren ist aber vor allem die Lust an der neu gewonnen künstlerischen Freiheit.

Info: Die ganze Kunstwerkserie und Porträts: morgenweb.de/kunstundkultur

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.09.2018