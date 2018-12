Bei “Mr. Blue Sky” hebt das Publikum ab

Mannheim.Das Electric Light Orchestra gab’s in diesem Jahr in Mannheim im Doppelpack. Ende September hatte der Gründer der legendären Symphonic-Rockband, Jeff Lynne, in der SAP Arena das große Gedeck aufgetischt. Zum Jahresende gab’s jetzt nochmal die Coverband davon im Capitol. Phil Bates war in den 90er Jahren der Sänger von ELO Part II, die Nachfolger-Formation des Originals, gegründet von

...