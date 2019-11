Bei Regisseurin Laura Mahlberg wird Warten zur Kunstform

Die Menschen auf der Leinwand warten. Darauf, dass ihr Flieger startet. Der Zuschauer vor der Leinwand wartet auch. Darauf, dass etwas passiert. Lässt er sich auf Laura Mahlbergs eigenwilligen Film ein, wird er Teil des Ganzen: fährt mit der Hochbahn „Skyline“ zwischen den Terminals, staunt über die brachialen Gebäude, folgt dem abhebenden Flieger, der sich in den Fassaden spiegelt. Er beobachtet das Paar, das streitet: ums Gepäck, um den engen Zeitplan für den London-Trip. Den eingebildeten Geschäftsmann, der seine Assistentin anraunzt, obwohl - oder weil - er selbst zu scheitern droht. Gemeinsam warten sie: die Reisenden und ihre Beobachter.

Laura Mahlbergs erster Langfilm spielt am Frankfurter Flughafen und läuft beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg im Wettbewerb um den Grand Newcomer Award. Eigentlich sollte es ein Kurzfilm werden. Oder auch drei, die zusammenpassen. Schon 2016 hat die Heidelberger Regisseurin mit der Arbeit begonnen - damals als Abschlussprojekt für ihr Film-Studium.

Ihre Drehbücher überzeugten Kollegen, Freunde und Schauspieler: Menschen, die das studentische Projekt ohne Gage unterstützten. Darunter Künstler vom Heidelberger Theater wie Hendrik Richter oder Maria Munkert, die am Mannheimer Nationaltheater spielt.

Dreh im Flughafen-Betrieb

Trotz ihres künstlerischen Anspruchs will die 31-Jährige „nichts zu Abgehobenes“ machen. Sie möchte, dass auch diejenigen Zugang zu ihren Werken finden, die keine Filmkunst-Experten sind. Sie reflektiert ihre Arbeit im Gespräch sehr klug und besonnen. Sagt, dass sie heute einiges anders machen würde. „Aber das Projekt steht eben für eine besondere Zeit.“ Wichtig ist ihr, „das Medium Film auf unterschiedliche Weisen zu durchdringen“. Etwa als visuelles Medium: Das gelingt ihr und Kameramann David Münch eindrucksvoll mit den Architektur-Bildern, den langen Einstellungen, den Totalen.

Schon die Handlung eines anderen Drehbuchs, an dem sie arbeitete, spielte am Flughafen: „Ich kam nicht weg von dem Thema.“ Laura Mahlberg ist eine Zeit lang viel geflogen - in Sachen CO2-Fußabdruck ist sie da nicht stolz darauf. Aber fasziniert von Flughäfen ist sie trotzdem, auch von Bahnhöfen. Sie nennt sie Durchgangsorte. „Nicht-Orte, an denen Menschen kurz miteinander in Kontakt kommen - vermeintlich losgelöst von gesellschaftlichen Zuordnungen.“ Menschen, die sich sonst nie begegnen würden. Hier sitzen sie nebeneinander, müssen Zeit totschlagen. Viele Tage hat die Autorin und Regisseurin in Vorbereitung auf ihren Film dort verbracht, Menschen beobachtet, den Ort auf sich wirken lassen.

Das Team drehte unter extrem begrenzten Bedingungen: ohne gesetztes Licht, mit einem Stativ, mit fünf, sechs Leuten am Set. Und: mitten im normalen Betrieb. Die Schauspieler agieren zwischen Passagieren und Personal. Vieles ist Dokumentation statt Fiktion. Ein Genre, dem Laura Mahlberg, die das Geschichten entwickeln und erzählen liebt, sich durch die Zusammenarbeit mit Kommilitonen angenähert hat. Ihr Film ist schwarzweiß gehalten, besser gesagt: in Graustufen. Nie ganz schwarz, nie ganz weiß, auch hier ein Dazwischen. Farblose Warterei, entkoppelt vom bunten Leben draußen. Unterlegt mit jazzigen Kompositionen von Hannes Bieber.

Was wäre wenn? Auch um diese Frage - um die Freiheit, die Flughäfen auch bedeuten - geht es Laura Mahlberg: In Gedanken vor der Abflugtafel zu stehen und das Wunschreiseziel anzusteuern statt des lästigen Geschäftstermins. Was wäre, wenn die junge Chinesin nach dem Streit mit ihrem Partner auf den Flirt eines anderen Wartenden einginge? Was, wenn der Kleinkriminelle das Geld im Koffer nicht wie vereinbart übergibt - sondern in die Karibik verschwände?

Laura Mahlberg hat 2017 mit drei Kommilitonen die Produktionsfirma Third Picture gegründet. Das Team orientiert sich gerade, experimentiert, arbeitet medienübergreifend: Gemeinsam mit ihrem Kollegen hat sie ein Satire-Drehbuch geschrieben, das ihr erster „professioneller langer Spielfilm“ werden soll. Sie haben einen dokumentarischen Essay-Film gedreht über eine Künstlerin in Argentinien, für den Laura Mahlberg den Text geschrieben hat. Das junge Team arbeitet an Kurzfilmprojekten, produziert aber auch eine App. Das Geschäft ist hart, räumt sie ein. Aber sie wollen es so - und lieben es.

Ob es Mut braucht, ein so handlungsarmes, wenig massentaugliches Werk zu machen? „Natürlich setzt man sich damit einer Öffentlichkeit aus - und das kann unter Umständen weh tun“, sagt die Regisseurin. Aber für sie stellt sich diese Frage gar nicht: „Ich kann nicht anders, als diese Art von Filmen zu machen.“

Info

Laura Mahlberg ist 1988 in Heidelberg geboren. Sie machte 2007 Abitur am dortigen Kurfürst-Friedrich-Gymnasium.

Anschließend studierte sie Film und Video (Bachelor) sowie Forschung in Gestaltung, Kunst und Medien (Master) an der Merz-Akademie in Stuttgart, einer privaten, staatlich anerkannten Hochschule.

Schon 2013 lief Laura Mahlbergs Kurzfilm „Kalifornia“ in der Reihe „Perspektive Deutsches Kino“ der Berlinale. Damals war die Filmemacherin gerade 24 Jahre alt. Der Film ist heute online zu sehen unter: vimeo.com/63226776

Laura Mahlberg arbeitet als Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin. Infos zu ihrer Produktionsfirma: thirdpicture.com

Zum Filmtitel: „Holding Positions“ sind die Bereiche auf dem Rollfeld, in denen Flugzeuge bereits abflugbereit stehen und der Pilot nur noch aufs endgültige Startsignal wartet.

Beim Internationalen Filmfestival läuft „Holding Positions“ am heutigen Freitag, 22. November, um 17.30 Uhr im Mannheimer Kino Atlantis sowie um 22 Uhr in Heidelberg.

