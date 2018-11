„Bei uns steht Rock drauf und ist Rock drin“

„Rock meets Classic“ feiert im nächsten Jahr zehnten Geburtstag. Zum „Runden“ gibt es ein besonderes Programm. Zum dritten Mal dabei ist Ian Gillan, im Hauptberuf Sänger von „Deep Purple“. Von Anfang an und bei allen Shows dabei ist Mat Sinner, der schwäbische Tausendsassa in Sachen Rock. Grund genug für die Fränkischen Nachrichten mit ihm nicht nur auf die letzte Dekade, sondern auch auf die Geburtsstunde der Crossover-Show zurückzublicken und natürlich auch ein wenig den Blick nach vorne zu richten.

Herr Sinner, wie hat das Ganze überhaupt angefangen, wie kam es zu „Rock meets Classic“?

Mat Sinner: Vor zehn Jahren hat Konzert-Veranstalter Manfred Hertlein einen runden Geburtstag gefeiert. Damals traten verschiedene Sänger begleitet von einer Band auf, sangen ihm sozusagen ein Ständchen. Es war ein sehr gelungener Abend. Daraus entstand die Idee, dass man so etwas auch auf die Konzertbühnen bringen könnte und am besten noch begleitet mit einem Symphonie-Orchester.

Und wie kommt man an ein Orchester?

Sinner: Mein Partner Manfred Hertlein kannte das Bohemian Symphony Orchestra von der Band „Corvus Corax“ und ihrer Arena Produktion „Excalibur“ – das hat auch gleich wunderbar funktioniert. Seit 2018 stellen wir sogar unser eigenes Orchester zusammen – offiziell das Rock Meets Classic Symphony Orchestra. Und es ist nunmehr eine ungleich größere Verantwortung, aber jedes Jahr eine unglaublich spannende Herausforderung.

Sie sind ja noch mit vielen anderen Projekten am Start. Wie muss man sich, die Arbeit für „Rock meets Classic“ vorstellen? Ist es ein saisonaler Job?

Sinner: Wir arbeiten das ganze Jahr über an der Show. Zunächst überlegen wir, wen wir gerne in der Show hätten. Dann heißt es nachfragen, ob der Star auch Interesse hat. Nicht jeden, den wir wollen, bekommen wir auch oder können ihn bezahlen. Manchmal übersteigen die Gehaltsvorstellungen mancher Sänger schlichtweg unser Budget. Stehen die Protagonisten fest, geht es an die Songauswahl. Einige Wochen vor Tourneebeginn kommen zuerst Orchester und Band zusammen, um zu proben. Später treffen dann auch die Solo-Künstler ein. Dann wird die finale Songauswahl getroffen und wir üben noch ein bisschen, machen sozusagen den Feinschliff.

Gab es in den letzten zehn Jahren ganz besondere Momente?

Sinner: Für mich ist jede Tour von „Rock meets Classic“ außergewöhnlich, schließlich kann ich mit den Idolen meiner Jugend auf der Bühne stehen. Alice Cooper, Ian Gillan oder auch Paul Rodgers, um nur einige zu nennen, sind Leute, die Rockgeschichte geschrieben haben und teilweise Freunde geworden sind. Ian Gillan beispielsweise ist so jemand. Er hat uns mit seinen Auftritten und seinem Namen unwahrscheinlich geholfen, dass Rock meets Classic von Anfang an durchgestartet ist. Deshalb ist es auch richtig, dass er bei der Jubiläumstour wieder dabei ist.

Was erwartet uns eigentlich im nächsten Jahr?

Sinner: Wir orientieren uns an der Show von 2018. Wir haben die Aufnahmen der letzten Jahre gehört und festgestellt, dass die letzte Tour vom Ablauf her die beste war. Das heißt, die Künstler werden vor und nach der Pause jeweils einen Auftritt mit zwei Songs haben. Ian Gillan wird dann als Höhepunkt am Schluss auftreten.

Neben Rock meets Classic gibt es noch andere Crossover-Formate. Das bekannteste dürfte „Nights of the Proms“ sein, da ist die musikalische Gewichtung aber eine andere. Setzt ihr Euch da bewusst ab?

Sinner: Wir heißen „Rock meets Classic“, und der Rock ist die entscheidende Komponente. Wir wollen keinen Pop machen. Wir spielen Rock mit orchestraler Unterstützung, und das soll auch so bleiben.

Das heißt, ihr plant schon über die Jubiläumstour hinaus?

Sinner: Natürlich wird es 2020 eine Fortsetzung geben. Uns macht das Ganze riesigen Spaß und den Leuten auch. Das zeigt der gute Zuschauerzuspruch. In der Tat haben wir für 2020 schon die ersten Künstler verpflichtet. Fortsetzung folgt also.

Abschließend noch eine Frage zum persönlichen Musikgeschmack von Mat Sinner. Welche LPs sind Ihre drei All-Time-Favorits?

Sinner (nach kurzer Überlegung): Led Zeppelin – Led Zeppelin IV; Deep Purple – Machine Head und Thin Lizzy – Live and Dangerous.

