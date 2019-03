Beim Internationalen Filmfestival folgt Sascha Keilholz 2020 auf Michael Kötz

Neben der Nachfolge an der Spitze der Kunsthalle Mannheim hat der Kulturausschuss des Mannheimer Gemeinderats gestern Abend noch eine weitere „große Personalie“ geregelt: Wie die Stadt mitteilte, soll Sascha Keilholz (Bild) ab 2020 das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH) künstlerisch und kaufmännisch leiten. Er beerbt damit Michael Kötz. Der 66-Jährige leitet das 1952 begründete Festival seit 1991.

Der 1978 in Hamburg geborene Keilholz soll bereits in diesem Sommer mit den Vorbereitungen der übernächsten Festivalauflage beginnen. Vom 14. bis 24. November 2019 läuft die letzte Auflage unter Michael Kötz, der dem Festival des deutschen Films in Ludwigshafen als Direktor und Geschäftsführer erhalten bleibt.

Keilholz hat als Leiter des Regensburger Filmfests „Heimspiel“ seit 2009 Führungserfahrung, der promovierte Cineast lehrt seit zwölf Jahren Filmwissenschaft, hat zudem Erfahrung im Medienbereich und Filmrechtehandel gesammelt. Der promovierte Keilholz studierte Film- und Literaturwissenschaft in Berlin. Sein Vertrag ist laut Stadt auf fünf Jahre befristet.

Der promovierte Kinoexperte wird zu seiner neuen Aufgabe wie folgt zitiert: „Der Herausforderung, das IFFMH in die Zukunft zu führen, blicke ich mit großer Hingabe und Leidenschaft als glühender Cineast entgegen. Ich freue mich auf die kino- und kulturbegeisterten Mannheimerinnen und Mannheimer und Heidelbergerinnen und Heidelberger sowie zahlreiche überregionale und internationale Zuschauerinnen und Zuschauer und Gäste. Gemeinsam werden wir das IFFMH als Ort der Cinephilie zelebrieren.“ Sein Vertrag ist laut Stadt auf fünf Jahre befristet.

Für die zukünftige Durchführung des Festivals soll eine eigenständige GmbH gegründet werden. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und Kulturbürgermeister Michael Grötsch sehen den Stabwechsel als „richtigen Zeitpunkt für die neue Rechtsform“ des Festivals und kommentieren die Personalie: „Als langjähriger Leiter des Filmfests ‚Heimspiel‘ in Regensburg bringt Sascha Keilholz großen cineastischen Sachverstand, profunde Kenntnisse der Filmwirtschaft und Managementkompetenz für seine neue Aufgabe in Mannheim mit.“ Heidelbergs Kulturbürgermeister Joachim Gerner sieht mit Keilholz die Weichen für die Zukunft des Festivals gestellt: Er hat in den Auswahlgesprächen einen Vorgeschmack auf seine innovativen Ideen gegeben - ich freue mich darauf, was er nun angehen will.“

„Mit Sascha Keilholz wird eine überzeugende Persönlichkeit die Leitung übernehmen. Ich bin zuversichtlich, dass er aufgrund seiner Erfahrung mit neuen Ideen und einem frischen Blick wichtige Impulse für die Zukunft setzen wird“, betont laut der städtischen Mitteilung Kunststaatssekretärin Petra Olschowski die Entscheidung aus Sicht der Landesregierung in Stuttgart.

Eine Findungskommission unter dem Vorsitz von Kurz und Grötsch hatte Keilholz dem Kulturausschuss vorgeschlagen. Der Findungskommission gehörten außerdem die kulturpolitischen Sprecher der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppierungen, Staatssekretärin Petra Olschowski, für Heidelberg Kulturbürgermeister Joachim Gerner sowie Peter Bär, Vorstand Cinema Quadrat, und Leena Pasanen, Festivaldirektorin DOK Leipzig, an. Offiziell fällt die Entscheidung über die Personalie am 9. April im Gemeinderat. Die Zustimmung gilt als Formsache.

