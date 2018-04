Anzeige

Der spitzzüngige Spötter aus dem Ruhrpott – mit 56 auch nicht mehr blutjung – begeistert nicht minder, wenn er Ohrwürmer gnadenlos imitiert und seziert. „Wenn du denkst du denkst dann denkst du nur“ – entsprechend diesem Juliane-Werding-Song offenbart er, wie wenig bei Schlagertexten gedacht wird. Ach, wer hätte gedacht: „Schmetterlinge können nicht weinen.“ Ob daran der Bossa Nova schuld ist? Manchmal hält das Publikum verschreckt inne, bevor es losprustet – wenn Trepper beispielsweise Thomas Anders als die „Frau von Modern Talking“ tituliert. In solchen Momenten setzt Mary Roos die undurchdringliche Miene einer Sphinx auf. Das Bitterböse ist nicht ihr Part – sie begeistert bei der Revue mit Gesang.

Anekdote vom Klammerblues

In der herrlich anekdotenreichen Hitparade quer durch die Jahrzehnte – natürlich mit Hommage an den Schnellsprechmoderator Dieter Thomas Heck – nähern sich die zwei so unterschiedlich gepolten Bühnen-Profis am Ende sogar an. Weil Erinnerungen verbinden. Beispielsweise jene an den „Zug nach Nirgendwo“, der einst Trepper in den „Klammerblues“ führte. Und wie sich da ein Jugendlicher in den 1970er zu verhalten hatte, wussten „Bravo“-Leser schon längst von Dr. Sommer.

