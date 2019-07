Beliebte Melodien von Strauss bis Lehár

Bereits im malerischen Neckartal unterhalb des imposanten Schlosses deutete sich das große Interesse an der Operettengala im Rahmen der 37. Schlossfestspiele auf Schloss Zwingenberg an. Und der Blick täuschte nicht. Der Wiener Komponist Johann Strauss senior (1804 bis 1849) und sein Sohn Johann Strauss junior (1825 bis 1899) hätten an der Gala, die hunderte Musikfreunde trotz drückender Hitze auf dem Schlosshof verfolgten, ihre Freude gehabt. Das fast ausverkaufte Haus wurde von der „Original Wiener Strauss Capelle“, die extra für diesen Abend aus Österreich angereist war, in die Welt der Donaumonarchie des 19. Jahrhunderts zurückgeführt.

Das Ensemble, die „einzig legitimen musikalischen Nachfahren der Strauss-Dynastie“, wurde 1825 durch Johann Strauss senior gegründet. 1843 erhielt es die österreichischen Farben: dunkelroter Frack mit weißen Hosen. Es füllt regelmäßig weltweit Konzerthallen, unter anderem in Shanghai, Moskau oder Athen.

Publikum spielerisch eingebunden

Ihr Chefdirigent Rainer Roos, zugleich seit 2015 Intendant der Schlossfestspiele Zwingenberg, war einer der Protagonisten und Spiritus Rector dieser Gala. Er war nicht um humoristische Einlagen verlegen und verstand es, die Zuhörer spielerisch einzubinden. Wenn auch das Publikum nicht immer so ganz im Rhythmus war, Roos verlor seinen jedenfalls nie. Klangstark, majestätisch, verspielt, dabei aber zugleich tastend, so lässt sich beschreiben, was die Gäste auf Schloss Zwingenberg zu hören bekamen: ein Walzerfeuerwerk mit frischen Farben vor herrlicher Kulisse.

Buntes Potpourri

Dargeboten wurde ein Potpourri aus zwei bekannten Operetten des 19. und angehenden 20. Jahrhunderts mit dem Schwerpunkt auf „Die Fledermaus“. Die Solisten Arminia Friebe und Thorsten Büttner sangen solo oder im Duett.

Büttner studierte ab 2000 am Salzburger Mozarteum und schloss dort als Jahrgangsbester ab. 2008 bis 2010 war er Solist in Antwerpen, dann arbeitete er bis 2011 in Marseille. 2011 bis 2015 war er Ensemblemitglied am Mainzer Staatstheater, 2016/17 folgten Arrangements in Augsburg und Saarbrücken. 2016 war er der Max im Zwingenberger „Freischütz“.

Arminia Friebe absolvierte ihren Bachelor of Music im Bereich Oper. Sie trat bereits in diversen Musicalrevues auf. Des Weiteren sah man sie auf Tourneen durch Deutschland und die Schweiz. 2014 sang sie in Venezuela, später folgten Auftritte in Italien, Luxemburg und Australien. Beide Solisten zogen das Publikum in ihren Bann, Büttner mit grandiosem Bass, Friebe mit ausdrucksvollem Sopran.

Der Chor der Schlossfestspiele, besetzt mit Sängern aus der ganzen Region, war als heitere Gesellschaft mit farbigen Kleidern und Anzügen stimmgewaltig zu erleben. Unter Leiter Karsten Huschke war der Chor eine starke und präsente Unterstützung der Kapelle und der Solisten.

Die ersten Stücke dominiert die Dynastie Strauss. Nach der Ouvertüre aus der „Fledermaus“ kam die „Jockey Polka“ und „Wein, Weib und Gesang“, bei der sich der Junior an Martin Luthers bekannten Spruch anlehnt. Mit „Maxim“ folgt ein Auszug aus dem 1. Akt der „Lustigen Witwe“ von Franz Lehár. Weiter ging es mit der „Bauernpolka“. 1863 hatte Strauss junior damit einen – heute würde man sagen – Sommerhit in Russland. Er hatte in dieser Zeit einen Vertrag mit der russischen Eisenbahngesellschaft und arbeitet in Pawlowsk. Sogar der Zar wurde auf den Komponisten aufmerksam.

Dann kam – wie gerufen – eine leichte Brise auf, die das Publikum etwas abkühlte: eine Wohltat. Der Csárdás „Klänge der Heimat“, Nr. 10 des 2. Akts der Fledermaus, stand nun auf dem Programm, gefolgt von Nr. 11a, dem „Feuerstrom der Reben“. Langanhaltender Applaus belohnte die grandiosen, klang- und ausdrucksstarken Soli und die Leistungen der österreichischen und Musiker.

Vogel sang mit

Nach der Pause wurde es kurz böhmisch. Der „Florentiner Marsch“ des Tschechen Julius Fucik von 1907 leitete den zweiten Teil überzeugend ein. Es folgte ein Stück aus der Operette „Wiener Blut“ aus dem Jahr 1873, 1899 in Wien uraufgeführt. Ein dabei beginnendes lautes und anhaltendes, man könnte fast meinen, rhythmisches Vogelgezwitscher erheiterte dabei das Publikum. Der Himmelsstürmer, wenn er auch nicht h über Taktgefühl verfügte, gab der Gala eine besondere, wenn auch so nicht beabsichtige Note.

Im Schlosshof ging es weiter mit Filmmusik aus „Ein Lied geht um die Welt“ von Joseph Schmidt. Der Streifen war einen Tag vor der Bücherverbrennung am 9. Mai 1933 in Berlin uraufgeführt worden. Und direkt im Anschluss wieder ein Sprung in die Vergangenheit mit der grandiosen Polka „Feuerfest“ aus dem Jahre 1869. Nun kam der (heimliche) Höhepunkt des Abends: in ihrem violetten Abendkleid und ihrem Lied der Giuditta „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ von Franz Lehár brachte Arminia Friebe auf Tuchfühlung mit dem Publikum so manchen Mann ins Schwitzen. Es folgt eine Weltpremiere: die Uraufführung „Meistro Walzer“ von Peter Platt.

Die Lieder „Lippen schweigen“ aus der „Lustigen Witwe“ von Lehár und „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ aus der Adaption der Operette „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller beendeten einen großen Musikabend. Der langanhaltende Beifall veranlasste die Künstler zu einer Zugabe: Der „Rausschmeißer“, die Polka „Ohne Sorgen“ von Eduard Strauss, dem jüngsten Sohn von Johann Strauss senior, rundete einen sehr gelungenen, hochsommerlichen Abend auf Schloss Zwingenberg glanzvoll ab. cg.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019